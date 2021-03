Als Teil der Aktion Preisansage: Vergleichen zwecklos bekommt ihr bei MediaMarkt gerade den LG OLED BX9 in der Größe 65 Zoll zum Preis von 1.499 Euro (UVP: 2.799 Euro). Laut Vergleichsplattformen gab es das vor etwa einem halben Jahr erschienene Modell bislang noch nie so günstig. Es handelt sich dabei um einen 24-Stunden-Deal, der bereits um 9 Uhr am Mittwochmorgen endet, sofern das Angebot nicht ohnehin schon vorher ausverkauft ist.

LG OLED 65BX9 (4K, 65 Zoll, HDMI 2.1) für 1.499€ (UVP: 2.799€) bei MediaMarkt

Der Versand ist kostenlos. Mit der Lieferung könnt ihr laut Shopseite noch in dieser Woche rechnen.

Was bietet der LG OLED BX?

Der LG OLED BX ist ein hochwertiger 4K-Fernseher, der dank der OLED-Technik mit ihrem perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast eine hervorragende Bildqualität liefert. Im Vergleich zum teureren LG OLED CX ist der Prozessor zwar etwas schwächer und die Spitzenhelligkeit etwas niedriger. Trotzdem ist der LG BX den meisten anderen aktuellen 4K-Fernsehern auf dem Markt deutlich überlegen.

Auch als Gaming-Fernseher ist das Modell sehr gut geeignet. Das liegt zum einen am niedrigen Input Lag von circa 6 bis 7 ms bei 120 Hz, zum anderen an den beiden HDMI-2.1-Anschlüssen. Durch diese ist mit der PS5 oder der Xbox Series X das Spielen in 4K bei bis zu 120 fps prinzipiell möglich.

Weitere Angebote in der Preisansage bei MediaMarkt

Die MediaMarkt Preisansage hat natürlich noch viel mehr zu bieten als nur den LG OLED BX. Unter den heutigen 24-Stunden-Deals findet sich beispielsweise auch das Smartphone Samsung Galaxy A51. Der Großteil der Angebote ist aber nicht nur für einen Tag gültig, sondern läuft noch bis zum Ende der Aktion um 9 Uhr morgens am 11. März. Unter anderem gibt es weitere 4K-Fernseher von LG und Samsung günstiger. Hier findet ihr die Übersicht:

