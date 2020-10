Die große Mehrwertsteueraktion bei MediaMarkt geht dem Ende entgegen. Nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen bekommt ihr den Rabatt auf fast das ganze Sortiment, mit einigen Ausnahmen die Vorbestellungen, nicht verfügbare Produkte und digitale Käufe.

MediaMarkt: Mehrwertsteuer geschenkt auf fast das ganze Sortiment

Gerade im TV-Bereich führt die Aktion zu einigen günstigen Angeboten. Wir haben euch bereits in einem eigenen Artikel die besten Deals für HDMI-2.1-TVs herausgesucht. Diesmal sehen wir uns 4K-Fernseher der unteren Preisklasse an, wobei wir nur Modelle berücksichtigen, die dank ihres niedrigen Input Lags fürs Gaming geeignet sind. Leider sind einige TVs bereits ausverkauft. Hier das Beste, was ihr im Moment noch bekommen könnt:

LG UN7100 zum Bestpreis

Der LG UN7100 ist noch in Größen ab 55 Zoll aufwärts verfügbar. Mit einem Preis von 463,03 Euro bei der 55-Zoll-Version war MediaMarkt laut Idealo ohnehin schon der günstigste Anbieter, durch die Mehrwertsteueraktion kostet das Modell nur noch 399,16 Euro.

LG UN7100 (4K, 55 bis 75 Zoll) ab 399,16€ bei MediaMarkt

Der LG UN7100 liefert für seinen Preis solide Qualität und ist unter anderem bei der Spitzenhelligkeit vielen anderen Produkten der Preisklasse überlegen. Auch der App-Support ist im Vergleich zu anderen Low-Budget-TVs ungewöhnlich gut. Gamer können sich zudem über den niedrigen Input Lag von circa 10 ms bei 4K 60 Hz freuen.

Samsung TU7079 mit 43 Zoll für 306,64 Euro

Wer einen kleineren 4K-Fernseher sucht, ist beim Samsung TU7079 an der richtigen Adresse, denn dieser ist aktuell nur noch in 43 Zoll verfügbar. Der Preis sinkt durch die Mehrwertsteueraktion von 355,70 Euro auf 306,64 Euro. Auch der Samsung TU7079 bietet für die Preisklasse solide Qualität und einen guten App-Support, beim Kontrast ist er durch sein VA-Panel dem LG UN7100 sogar deutlich überlegen. Der Input Lag liegt bei etwa 10 bis 11 ms.

Samsung GU43TU7079 (4K, 43 Zoll) für 306,64€ bei MediaMarkt

Hisense A7300F mit 50 Zoll für 326,90 Euro

Etwas größer und mit 326,90 Euro statt 379,20 Euro nur wenig teurer als der Samsung GU43TU7079 ist der 50 Zoll große Hisense 55A7300F. Im Vergleich zum etwas günstigeren, aber bereits weitgehend ausverkauften Hisense A7100F bietet er etwas bessere Qualität und das bessere Betriebssystem. Der Input Lag liegt wie bei allen aktuellen 4K-TVs von Hisense bei unter 20 ms. Wahlweise könnt ihr auch die Version mit 65 Zoll für 478,16 Euro statt 554,66 Euro bekommen.

Hisense 55A7300F (4K, 55 Zoll) statt 379,20€ für 326,90€ bei MediaMarkt

TCL C715: Günstiger QLED-Fernseher

Der Preis des 55 Zoll großen TCL C715 sinkt durch die Rabattaktion von 499,10 Euro auf 430,26 Euro. Auch in diesem Fall ist MediaMarkt laut Vergleichsplattformen derzeit der günstigste Händler. Der TCL C715 verfügt über die vor allem von deutlich teureren Samsung-TVs bekannte QLED-Technik, die für bessere Farbdarstellung sorgt. Deshalb und wegen seines niedrigen Input Lags von circa 10 ms ist er derzeit die Low-Budget-Kaufempfehlung in unserem Vergleich der besten Gaming-TVs.

TCL 55C715 (4K, 55 Zoll, QLED) statt 499,10€ für 430,26€ bei MediaMarkt