Bei MediaMarkt läuft gerade die Speicherwoche, während der ihr die Micro-SD SanDisk Ultra mit 128 GB für nur 13,65 Euro statt 19,49 Euro bekommen könnt. Nach Angaben von Vergleichsplattformen gab es die Speicherkarte seit März nirgendwo mehr so günstig. Laut Idealo liegt der zweitgünstigste Preis für das Modell derzeit bei 22 Euro inklusive Versandkosten. Bei MediaMarkt ist der Versand während der Aktion kostenlos.

SanDisk Ultra Micro-SD-Speicherkarte (128 GB) statt 19,49€ für 13,65€ bei MediaMarkt

Die Speicherwoche bei MediaMarkt läuft noch bis 9 Uhr am Montagmorgen, einzelne Artikel können aber schon früher ausverkauft sein.

Was bietet die SanDisk Ultra?

Die angebotene Version der SanDisk Ultra gehört der Speed Class 10 beziehungsweise der UHS Speed Class 1 an und ist mit einer Lesegeschwindigkeit von 80 MB/s gut für den Einsatz in der Nintendo Switch geeignet. Wer es noch etwas schneller haben möchte, um Ladezeiten zu verringern, kann derzeit bei MediaMarkt auch für 17 Euro zur SanDisk Ultra mit 100 MB/s greifen. Bei Lieferung nach Hause fallen hier aber noch 2,99 Euro Versandkosten an.

SanDisk Ultra mit 100 MB/s für 17€ (+ 2,99€ Versand) bei MediaMarkt

128 GB Speicherplatz mag nicht nach sehr viel klingen, reicht aber durchaus für einige aufwendige Switch-Titel aus. The Legend of Zelda: Breath of the Wild braucht beispielsweise weniger als 14 GB. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, worauf ihr beim Kauf einer Micro-SD für die Switch achten müsst, solltet ihr euch unsere Kaufberatung für Nintendo-Switch-Speicherkarten ansehen.

Weitere Deals in der Speicherwoche bei MediaMarkt

In der Speicherwoche bei MediaMarkt gibt es außerdem eine 8 TB große externe Festplatte günstiger, die ihr auch an der Xbox One oder PS4 verwenden könnt, sowie eine interne SSD mit 1 TB Speicher, die sich in die PS4 einbauen lässt. Neben der eher kleinen Auswahl Deals, die für die Dauer der gesamten Aktion gelten, gibt es jeden Abend ab 18 Uhr weitere Angebote, die nur eine Nacht lang laufen. Hier geht's zur Übersicht:

Speicherwoche bei MediaMarkt