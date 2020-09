Eine großangelegte Rabattaktion gibt es gerade nicht, dennoch kann man bei MediaMarkt ein paar recht günstige PS4-Spiele finden, wenn man nur tief genug im Sortiment des Händlers wühlt. Wir haben für euch einige der interessantesten Angebote unter 10 Euro herausgesucht. Wie lange Deals gelten, ist schwer zu sagen. Zum Teil dürfte es sich um Restposten handeln, von denen nur noch wenige Exemplare übrig sind.

Concrete Genie

GamePro-Wertung: 77 Punkte

Das im letzten Herbst erschienene, PS4-exklusive Conrete Genie bekommt ihr für 9,74 Euro. Das Action-Adventure überzeugt sowohl durch seinen hübschen Grafikstil als auch durch sein einzigartiges Gameplay: Mit einem magischen Pinsel ausgestattet ist es unsere Aufgabe, die Farbe zurück in den Alltag einer recht trostlos wirkenden Stadt zu bringen. Concrete Genie kann auch mit PSVR gespielt werden, dazu solltet ihr aber Move-Controller besitzen.

Conrete Genie statt 28,99€ für 9,74€ bei MediaMarkt

Strange Brigade

GamePro-Wertung: 82 Punkte

Im von Rebellion (Sniper Elite) stammenden Koop-Shooter Strange Brigade wagen wir uns auf eine Expedition ins alte Ägypten, wo wir es mit Mumien, riesigen Skorpionen und wütenden Minotauren zu tun bekommen. Wir sind dabei nicht nur in der Wüste und in Grabstätten, sondern beispielsweise auch in grünen Tälern und finsteren Piratenhöhlen unterwegs. Die Story des Spiels wird im Stil einer trashigen Abenteuerserie der 40er erzählt.

Strange Brigade für 9,03€ bei MediaMarkt

Age of Wonders Planetfall

Mit Planetfall haben die Entwickler von Age of Wonders erstmals den Schritt weg vom üblichen Fantasy-Szenario hin zu Science Fiction gewagt. Weniger fantasievoll sind die Konfliktparteien dadurch nicht geworden, im Gegenteil: Es stehen sechs Fraktionen von Cyborg-Zombies bis hin zu auf Dinosauriern reitenden Amazonen zur Auswahl. Am Gameplay des Rundenstrategiespiel hat sich nicht viel geändert: Auf der Übersichtskarte verwalten wir unser Reich, die taktischen Gefechte finden auf separaten Maps statt.

Age of Wonders Planetfall für 9,99€ bei MediaMarkt

Weitere PS4-Angebote unter 10€:

Die Versandkosten für Videospiele betragen bei MediaMarkt in der Regel 2,99 Euro pro Lieferung, bei erst ab 18 freigegebenen Titeln sind es 4,99 Euro. Diese Kosten könnt ihr euch jedoch sparen, wenn ihr die Bestellung zu einem Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt. Noch mehr günstige PS4-Spiele bei MediaMarkt findet ihr hier:

Zu den Angeboten: PS4-Spiele bei MediaMarkt