MediaMarkt startet riesige Rabattaktion: Fast das gesamte Sortiment ist reduziert

Auch PS5 und Nintendo Switch 2 könnt ihr euch jetzt günstig sichern.

Es ist eine der beliebtesten und größten Sale-Aktionen, die MediaMarkt und Saturn im Petto haben:dDie MwSt.-Aktion, bei der ihr die Mehrwertsteuer auf eine riesige Auswahl von Produkten erlassen bekommt. Das entspricht einem Rabatt von ca. 16 Prozent. Hier findet ihr alle Infos zur Aktion auf einen Blick.

Das sind die zehn besten Angebote

Es ist haufenweise Top-Ware reduziert. Das reicht von der Playstation und der Switch 2 über Fernseher, bis zu Kühlschränken und Waschmaschinen. Diese Angebote lohnen sich aus unserer Sicht besonders:

Besonders die Angebote auf die Konsolen sind interessant, da sowohl die Playstation 5 als auch die Nintendo Switch 2 bedingt durch die anhaltende Speicherkrise zuletzt teurer und nicht günstiger geworden sind. Die MwSt.-Aktion könnte also in nächster Zeit die einzige Gelegenheit sein, die Gaming-Boliden günstiger zu bekommen. Es steht für mich schon jetzt fest, dass sie zu den begehrtesten Angeboten gehören werden.

Die Playstation 5 Pro ist eines der stärksten Schnäppchen, das ihr gerade machen könnt

Die wichtigsten Infos zur MwSt.-Aktion

Das Wichtigste zuerst: Ab wann gelten denn nun die ganzen wunderbaren Rabatte? Ab jetzt! Denn die Aktion startet am 03. Juni um 6 Uhr morgens. Allerdings erstmal nur für App-User. Ab 20 Uhr sind die Angebote dann für alle online verfügbar. Da die besten Angebote aber oft schnell ausverkauft sind, lohnt es sich, über die App zuzuschlagen.

Die Aktion läuft bis zum 08.06., 23:59 Uhr. Um die Rabatte zu nutzen, braucht ihr ein MediaMarkt-Kundenkonto. Das könnt ihr euch in wenigen Handgriffen kostenlos erstellen. Und nicht nur bei MediaMarkt purzeln die Rabatte: Auch bei Saturn könnt ihr in diesem Zeitraum zahlreiche Schnäppchen ergattern.