Das Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB gab es bei MediaMarkt in den letzten Monaten schon öfter in günstigen Tarifangeboten, aber so viel Datenvolumen für so wenig Geld war bislang noch nicht dabei: Im aktuellen Tarifdeal bekommt ihr für 19,99 Euro monatlich neben dem Smartphone 12 GB LTE im Netz von O 2 sowie eine Telefon- und eine SMS-Flatrate. Der einmalige Gerätepreis beträgt nur einen Euro. Hier geht's zum Angebot:

MediaMarkt Tarifangebot: Samsung Galaxy S20 FE mit 12 GB LTE für 19,99€ mtl.

Wie viel spart man mit dem Tarifangebot?

Gesamtkosten: Der monatliche Grundpreis von 19,99 Euro summiert sich in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit auf 479,76 Euro. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von einem Euro, Versandkosten von 3,95 Euro und die übliche Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Die Gesamtkosten des Tarifangebots liegen somit bei 524,70 Euro.

Ersparnis: Das Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB kostet bei MediaMarkt einzeln gerade 625 Euro. Das ist allerdings ein recht hoher Preis, bei Amazon kann man es momentan schon ab 480 Euro bekommen. Vergleichbare Verträge mit 12 GB LTE im Netz von O 2 oder Telefonica gibt es derzeit für ungefähr 13 Euro im Monat, also 312 Euro in zwei Jahren. Die Kosten beim Einzelkauf liegen somit bei etwa 792 Euro, mögliche Anschluss- und Versandkosten nicht mitberechnet. Ihr spart also über 250 Euro.

Was bietet das Samsung Galaxy S20 FE?

Das Samsung Galaxy S20 FE ist eine etwas güsntigere Variante des normalen Galaxy S20. Es verfügt über etwas weniger Arbeitsspeicher (6 GB statt 8 GB) und eine geringere Auflösung (2.400 x 1.080 Pixel statt 3.200 x 1.440 Pixel). Beim Prozessor hat sich allerdings nichts geändert. Verwendet wird der Exynos 990 mit Taktfrequenzen von bis zu 2,73 GHz. Außerdem bekommt ihr auch hier ein hochwertiges AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Der Akku hält sogar etwas länger als beim normalen Galaxy S20.