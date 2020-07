Ihr findet, dass ein Fernseher gar nicht groß genug sein kann? Dann aufgepasst: Bei MediaMarkt und Saturn gibt es gerade den 75 Zoll großen LG 75UM7050 für 899,74 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.299 Euro. In diesem Artikel verraten wir euch, was das Modell abgesehen von seiner Größe noch so zu bieten hat. Falls ihr lieber gleich weiter zum Angebot wollt, findet ihr dieses hier:

Gleichmäßig beleuchtet

Beim LG 75UM7050 handelt es sich um einen 4K-Fernseher mit 50-Hz-Panel. Er besitzt eine Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung, die für eine gleichmäßige Ausleuchtung des riesigen Displays sorgt. HLG und HDR10 Pro werden unterstützt. Da es sich um ein Gerät im unteren Preisbereich handelt, ist die Spitzenhelligkeit allerdings nicht hoch genug, um die Features voll auszunutzen.

Gut fürs Gaming

Besonders wichtig für Gamer: Der Input Lag fällt beim LG UM7050 mit rund 11 ms äußerst niedrig aus. Damit seid ihr in schnellen Online-Multiplayer-Partien im Vorteil. Da ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt wird, schaltet der Fernseher automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz, wenn ihr eine Konsole an ihm verwendet.

Falls ihr den lokalen Mehrspieler bevorzugt, ist der LG 75UM7050 ebenfalls eine gute Wahl. Dank seines IPS-Panels hat er nämlich eine geringe Blickwinkelabhängigkeit. Ihr könnt euch also in der Gruppe vor dem Ferseher versammeln und jeder hat ein gutes Bild, unabhängig von der Position. Der Kontrast ist dafür aber niedriger als bei einem VA-Panel.

Viele Funktionen

Das Betriebssystem webOS 4.5 ist komfortabel bedienbar und zuverlässig. Vor allem Letzteres trifft längst nicht auf alle 4K-Fernseher dieser Preisklasse zu. Außerdem werden zahlreiche Apps unterstützt, darunter natürlich auch die großen Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video, Netflix oder Youtube.

Schwergewicht

Bevor ihr euch nun zum Kauf entschließt, solltet ihr sicherstellen, dass ihr einen guten Platz für den LG 75UM7050 habt. Denn dieser ist mit knapp 170 cm nicht nur sehr breit, sondern mit rund 35 kg auch alles andere als ein Leichtgewicht. Unterlage oder Aufhängung sollten also besser stabil sein.

