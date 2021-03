Bei MediaMarkt könnt ihr das Samsung Galaxy S20 FE gerade günstig in Verbindung mit verschiedenen Vodafone-Verträgen bekommen. Die größte Ersparnis gibt es bei einem Tarif, bei dem ihr neben dem Smartphone auch noch die Samsung Galaxy Watch Active bekommt. Aber auch andere Tarifdeals sind interessant. Drei von ihnen stellen wir euch hier kurz. Falls ihr lieber gleich zur Übersicht wollt, findet ihr diese hier:

MediaMarkt: Tarifangebote mit Samsung Galaxy Smartphones

Samsung Galaxy S20 FE im Vodafone-Vertrag mit 6 GB LTE

Kosten: Der günstigste Tarif enthält das Samsung Galaxy S20 FE 128 GB und einen Tarif mit Telefon- und Hotspot-Flat sowie 6 GB LTE im Netz von Vodafone. Der monatliche Grundpreis liegt bei 17,99 Euro, was in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 431,76 Euro ergibt. Hinzu kommen 29 Euro einmaliger Gerätepreis und die üblichen Anschlussgebühren von 39,99 Euro. Die Gesamtkosten liegen also bei 500,75 Euro.

Tarifangebot mit Samsung Galaxy S20 FE (128 GB) + 6 GB LTE

Ersparnis: Das Samsung Galaxy S20 FE mit 128 GB kostet bei MediaMarkt derzeit in seiner günstigsten Variante 479 Euro. Vergleichbare Verträge könnt ihr ab etwa 8 Euro im Monat finden, also für 192 Euro in zwei Jahren, mögliche Anschlussgebühren noch nicht mitgerechnet. Eure Ersparnis liegt also bei etwa 170 Euro.

Samsung Galaxy S20 FE mit 10 GB LTE und Galaxy Watch

Kosten: Beim Vodafone-Tarif mit 10 GB LTE könnt ihr neben dem Samsung Galaxy S20 FE auch noch die Samsung Galaxy Watch Active 40 mm als Zugabe bekommen. Die monatliche Grundgebühr liegt bei 19,99 Euro, der einmalige Gerätepreis bei 49 Euro. Die Gesamtkosten für die ersten zwei Jahre betragen damit 568,75 Euro.

Tarifangebot: Samsung Galaxy S20 FE (128 GB) + Galaxy Watch + 10 GB LTE

Ersparnis: Die Samsung Galaxy Watch Active 40 mm ist einzeln bei MediaMarkt derzeit nicht verfügbar, bei Amazon liegt ihr Preis bei 123 Euro. Zusammen mit dem Galaxy S20 FE ergibt das einen Warenwert von 602 Euro. Allein die Geräte sind also schon mehr wert, als das ganze Tarifangebot kostet. Einen vergleichbaren Tarif findet ihr für circa 11 Euro im Monat beziehungsweise 264 Euro in zwei Jahren. Die Ersparnis liegt dementsprechend bei rund 300 Euro.

Samsung Galaxy S20 FE mit 10 GB LTE und Switch Lite

Kosten: Denselben Tarif könnt ihr auch mit der gelben Nintendo Switch Lite statt der Samsung Galaxy Watch bekommen. In diesem Fall steigt der monatliche Grundpreis auf 24,99 Euro, während der Gerätepreis gleich bleibt. Die Gesamtkosten in den ersten zwei Jahren betragen damit 688,75 Euro.

Tarifangebot: Samsung Galaxy S20 FE (128 GB) + Switch Lite + 10 GB LTE

Ersparnis: Die gelbe Nintendo Switch Lite gibt es bei MediaMarkt gerade für 179,99€ im Angebot. Der Warenwert liegt damit bei 658,99 Euro. Rechnet man den Vertragswert hinzu, ergibt das eine Ersparnis von etwa 234 Euro. Ganz so viel wie beim Deal mit der Samsung Galaxy Watch active spart man also nicht, aber es handelt sich noch immer um einen guten Deal.