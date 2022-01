Bis zum 30. Januar läuft bei MediaMarkt der Wahnsinns-Schnell-Verkauf, in dem ihr neben weiteren Deals wie Laptops und Smartphones auch 4K-Fernseher günstiger bekommt. Eines der Highlights unter den Angeboten ist der hochwertige LG OLED C17, den es in der kleinsten Version mit 48 Zoll schon für 999 Euro gibt. Auf der Produktseite werden zwar noch 1.149 Euro angezeigt, aber an der Kasse werden 150 Euro Direktabzug automatisch einberechnet.

Laut Vergleichsplattformen ist das Modell momentan nirgendwo sonst auch nur annähernd so günstig zu bekommen. Der nächstgünstigste Preis liegt nach Angaben von Idealo bei 1.112,07 Euro. Auch auf andere Größen des LG OLED C17 gibt es bei MediaMarkt Rabatt. Hier der Überblick:

Wie gut ist der LG OLED C17?

Bild: Der LG OLED C17 bietet eine hervorragende Bildqualität, was natürlich nicht zuletzt an der OLED-Technik mit ihrem perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast liegt. Im Vergleich zum günstigeren LG OLED B19 verfügt er zudem über den besseren Bildprozessor und die höhere Spitzenhelligkeit. Zwar ist der Qualitätsunterschied nicht riesig, immerhin ist der C17 dadurch aber etwas besser für helle Räume geeignet und er kann HDR besser ausnutzen.

Gaming: Als Gaming-Fernseher ist der LG OLED C17 ebenfalls hervorragend geeignet. Er verfügt über vier HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. Der Input Lag fällt mit rund 10 ms bei 60 Hz und gut 5 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.