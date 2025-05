Ich garantiere euch: Mit diesem Ding werdet ihr viel mehr lesen und es kostet nur ein paar Euro!

Diese Leselampe kostet nur etwas über zehn Euro und hat meinen Kollegen zu einer echten Lesemaus gemacht.

»Ich würde gerne wieder mehr lesen« kommt euch dieser Satz bekannt vor? Ich glaube schon, denn auch ich denke ihn regelmäßig. Ich bin eigentlich ein absoluter Buch-Freak und habe meine Kindheit und Jugend zu einem großen Teil hinter Buchrücken verbracht. Doch neben Arbeit, Sport, Haushalt und anderen Hobbys wie Zocken fehlt oft einfach die Zeit dafür.

Und wenn man es sich dann mal gemütlich gemacht hat, stört oft noch eine andere Sache: das Licht. Entweder ist es viel zu kalt und unangenehm, oder ihr erkennt überhaupt nichts, weil das Licht von der falschen Seite fällt. Dabei kann diese Leselampe helfen, denn die könnt ihr einfach an euer Buch oder den E-Reader dranklemmen.

Verschiedene Leuchtmodi und maximale Flexibilität

Die Leselampe von Gritin ist in alle Richtungen biegbar und kann und ist so auch super für Reisen. Außerdem ist sie mit drei unterschiedlichen Temperaturmodi ausgestattet, die das Licht auf Knopfdruck kühler oder wärmer machen. Auch die Helligkeit ist stufenweise verstellbar.

Je nach Situation und euren Gewohnheiten sind andere Farbmodi für euch am besten geeignet.

Die Lampe ist einfach und schnell über USB-C aufladbar und es braucht gerade mal zwei Stunden, sie vollständig zu laden. Wie lange der Akku reicht hängt davon ab, mit welcher Helligkeit ihr die Lampe nutzt, aber es sind bis zu 80 Stunden Laufzeit möglich.

Die Amazon-Bewertungen sprechen eine deutliche Sprache: Über 23.000 Bewertung mit einem Durchschnitt von 4,8 Sternen zeigen: Die Leute lieben das kleine Ding. Und darum hat es sich alleine im letzten Monat mehr als 2.000 mal verkauft.

Diese Bücher empfehle ich euch zusammen mit dem Gadget zu lesen

Auch wenn ich weniger lese als früher, kaufe ich immer mal wieder Bücher, die dann auf meinem SuB landen, die Abkürzung ist in der Buchszene weit verbreitet und steht für »Stapel ungelesener Bücher«. Und da hat sich bei mir auch schon ein bisschen was angehäuft. Drei Bücher von meinem Stapel möchte ich euch näher vorstellen:

Die Tribute von Panem – L: Der Tag bricht an Der neueste Teil der Panem-Bücher ist das zweite Prequel und spielt 24 Jahre vor den Geschehnissen der Original-Trilogie. Es rückt einen der für mich spannendsten Nebencharaktere ins Licht: Haymitch Abernathy , den permanent betrunkenen Mentor von Katniss. Hier wird die Geschichte seiner eigenen Hungerspiele erzählt und wie er sie gewonnen hat. Das Buch ist gerade im absoluten Hype , weil es einen so in den Sog ziehen soll, dass man es gar nicht mehr aus der Hand legen kann.

Ich weiß, ich bin verdammt spät dran, was die Witcher-Bücher angeht, aber sie funktionieren trotzdem noch. Nachdem ich den ersten Band der Reihe gelesen habe bin ich jetzt dazu übergegangen, die Vorgeschichte zu lesen. Wir. Tagebuch des Untergangs Das neueste Buch des Metro-Autors Dmitry Glukhovsky ist eine Art persönliche Abrechnung mit seiner Heimat Russland. Denn der Autor lebt seit mehren Jahren im Exil. Das Buch beschreibt Russland aus der Sicht eines Menschen der aufzeigt, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat.

Macht es euch mit der Leselampe bequem und genießt eure Bücher.

Mir juckt es auch schon gewaltig in den Fingern, mir diese Leselampe zu holen, damit ich diese und die anderen Bücher auf meinem SuB schneller und mit mehr Spaß lesen kann. Und vielleicht geht es euch ja genauso.