Mehrwertsteuer geschenkt: 4K OLED Smart TVs mit HMDI 2.1 & 120 Hz jetzt günstig abstauben

Bei Euronics bekommt ihr jetzt auf viele hochwertige 4K Smart TVs einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer.

Bei Euronics läuft gerade ein großer Oster-Sale, in dem ihr Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf zahlreiche Fernseher der Marken Sony, LG und Philips bekommt. Das führt in vielen Fällen zu sehr günstigen Angeboten. Gerade bei hochwertigen 4K OLED TVs mit 120 Hz und HDMI 2.1 sind einige Schnäppchen dabei. Eines davon, den LG OLED CS9, stellen wir euch unten näher vor. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Die Oster-Angebote bei Euronics dauern theoretisch noch bis zum 8. April, die besten Deals dürften aber schon deutlich früher vergriffen sein. Tatsächlich sind schon jetzt erste OLED-TVs ausverkauft. Zu lange solltet ihr euch also besser nicht mehr Zeit lassen.

Highlight: LG OLED CS9 mit 55 Zoll & 120 Hz

Eines der Highlights der Aktion ist der LG OLED CS9, den ihr beispielsweise in der Größe 55 Zoll für nur 999,16€ bekommen könnt. Euronics ist damit laut Vergleichsplattformen mit deutlichem Abstand der derzeit günstigste Anbieter.

Der LG OLED CS9 ist sowohl fürs Gaming als auch für Filme ein toller Fernseher.

Top-Bild mit perfektem Schwarz: Der LG OLED CS9 ist ein 4K Smart TV aus 2022 mit einer hervorragenden Bildqualität , die er in erster Linie der OLED-Technologie zu verdanken hat. Diese sorgt für perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast. Die Spitzenhelligkeit ist zwar nicht ganz so hoch wie beim teureren LG OLED C2, aber noch immer hoch genug, um HDR sehr gut ausnutzen zu können. Zudem verwendet er den gleichen Bildprozessor wie der C2 und ist dadurch dem normalerweise günstigeren LG OLED B2 leicht überlegen.

Toll fürs Gaming mit PS5 & Xbox Series X: Auch fürs Gaming ist der LG OLED CS9 hervorragend geeignet. Er verfügt über 120 Hz und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen, wodurch mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Beim Spielen schaltet der Fernseher also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag liegt mit 120 Hz bei nur 5 bis 6 ms, was euch vor allem in schnellen Multiplayer-Spielen einen Vorteil bringt.

Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, wie sich der LG OLED CS9 im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, solltet ihr euch unsere Kaufberatung ansehen: