Mehrwertsteuer geschenkt: Bei MediaMarkt gibt es diese Woche wieder Rabatt auf fast alles!

Am Donnerstagabend starten MediaMarkt und Saturn ihre große MwSt-Aktion 2024!

Auch in diesem Jahr startet MediaMarkt anlässlich des Super Bowls wieder einen großen Sale: Es gibt wieder einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf fast alles! Ihr könnt also eine riesige Auswahl an Technik-Produkten wie Fernseher und Smartphones 15,966 Prozent günstiger bekommen, was in vielen Fällen zu Schnäppchenpreisen führen dürfte.

Die Aktion, die übrigens auch bei Saturn stattfindet, läuft online von 20 Uhr am 8. Februar bis 8:59 Uhr am 12. Februar. Sobald die gestartet ist, werdet ihr hier die Übersichtsseite mit allen wichtigen Infos finden:

Die besten Deals sind bei solchen Aktionen übrigens oft schnell ausverkauft. Deswegen empfiehlt es sich, direkt am Donnerstagabend einen Blick auf die Angebote zu werfen.

Schon jetzt MwSt geschenkt auf Laptops!

Notebooks wie diesen Asus TUF Gaming-Laptop gibt's jetzt schon bei MediaMarkt günstiger.

Als Vorgeschmack auf den großen Sale könnt ihr übrigens schon jetzt die Mehrwertsteuer auf Notebooks geschenkt bekommen. Einige Marken wie Apple, PEAQ und Samsung sind zwar von der Aktion ausgeschlossen, aber es stehen trotzdem noch zahlreiche hochwertige Arbeits- und auch Gaming-Laptops von Herstellern wie Lenovo, Asus und Acer zur Auswahl. Die Übersicht findet ihr hier:

Was werden die Highlights im Mehrwertsteuer-Sale?

Noch wissen wir nicht mit Sicherheit, welche Deals der MwSt-Aktion die besten sein werden. Einige hochwertige 4K Smart-TVs werden aber sicherlich dabei sein.

Was genau die Highlights des Sales sein werden, ist momentan noch schwer zu sagen, denn wie üblich werden einige Artikel von der Aktion ausgenommen sein. Apple-Produkte dürften beispielsweise wie üblich nicht dabei sein und auch bei Geräten einiger anderer Hersteller wird es wohl Einschränkungen geben. Außerdem können sich Produktpreise vor dem Start des Sales noch ändern, weshalb derzeit noch nicht sicher ist, was letztendlich wirklich günstig sein wird.

Generell sind solche Mehrwertsteuer-Aktionen aber immer eine gute Gelegenheit, um starke Rabatte auf normalerweise teure Technik-Produkte wie 4K-Fernseher und Handys zu bekommen. Auch auf Konsolen solltet ihr ein Auge haben, obwohl hier noch abzuwarten ist, ob PS5, Nintendo Switch und Xbox Series tatsächlich reduziert sein werden.

Wenn die Aktion gestartet ist, werden wir euch detailliert über die Highlights informieren. Falls ihr bis dahin schon mal weitere Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden möchtet, schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: