Meta Quest 2 im Angebot: Das beliebteste VR-Headset jetzt günstig in der MediaMarkt MwSt-Aktion sichern

Bei MediaMarkt könnt ihr das Meta Quest 2 VR-Headset jetzt zum Schnäppchenpreis von 252€ abstauben.

Weil es bei MediaMarkt gerade die Mehrwertsteuer geschenkt gibt, könnt ihr jetzt eine Menge Gaming-Hardware günstig abstauben. Neben Konsolen wie der PS5 Slim und der Nintendo Switch OLED gilt das auch für VR-Headsets wie die Meta Quest 2.

Das mit weitem Abstand meistverkaufte VR-Headset aller Zeiten ist vor ein paar Monaten ohnehin schon stark im Preis gefallen und kostete nur noch 299,99€, was bereits erstaunlich günstig für die gebotene Leistung ist. Durch die MwSt-Aktion könnt ihr es nun sogar schon für 252,09€ abstauben. Ihr findet das Angebot auch bei Saturn, ansonsten gibt es die Meta Quest 2 laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst zu einem so guten Preis.

In der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt, die noch bis 9 Uhr am Montagmorgen läuft, findet ihr noch viele weitere Top-Deals, darunter 4K-Fernseher, Handys und auch den Meta Quest-Konkurrent PlayStation VR2. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Was ist die Meta Quest 2?

Die Meta Quest 2 wird mit einigem Zubehör geliefert. Am wichtigsten sind natürlich die Bewegungs-Controller.

Mobil & eigenständig: Die Meta Quest 2 ist ein mit Motion Controllern ausgestattetes VR-Headset, das völlig eigenständig funktioniert und keine zusätzliche Hardware wie einen PC oder eine Konsole braucht. Selbst externe Kameras zur Erfassung eurer Bewegungen sind nicht nötig, weil diese direkt ins Headset integriert sind. Dadurch könnt ihr euch mit der Quest 2 frei bewegen und ohne großen Aufwand überall spielen.

Auch am PC verwendbar: Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Meta Quest 2 aber auch an den PC anschließen und dadurch beispielsweise auf VR-Spiele aus eurer Steam-Bibliothek zugreifen. Auf diese Weise lassen sich Spiele wie Half-Life Alyx spielen, die nicht direkt auf dem VR-Headset laufen würden.

Meta Quest 2 oder doch lieber Meta Quest 3?

Die Meta Quest 3 (rechts) ist der Quest 2 zwar deutlich überlegen, aber auch viel teurer.

Mehr Power & Mixed Reality: Die Meta Quest 2 ist auch deshalb so günstig, weil mit der Meta Quest 3 bereits ein Nachfolger erschienen ist. Dieser ist der Quest 2 durch den stärkeren Prozessor und die höhere Auflösung (2064 x 2208 statt 1832 x 1920 Pixel pro Auge) ein gutes Stück überlegen. Außerdem unterstützt die Quest 3 Mixed Reality, kann also reale und virtuelle Welt miteinander verschmelzen lassen.

Preis & Spiele-Auswahl: Allerdings gibt es momentan noch kaum Software, die die Leistung der Quest 3 voll ausnutzen kann. Bislang laufen noch so gut wie alle Spiele, die ihr mit der Quest 3 spielen könnt, auch auf der Quest 2. Außerdem ist die Quest 3 mit 549,99€ gut doppelt so teuer. Falls ihr erst mal den Einstieg in die virtuelle Welt wagen wollt, ohne viel Geld auszugeben, ist die Quest 2 deshalb noch immer eine gute Wahl.

Weitere günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: