Meta Quest 2: Das meistverkaufte VR-Headset jetzt günstig wie nie bei MediaMarkt abstauben

Die Meta Quest 2 gibt es bei MediaMarkt und Saturn gerade günstig wie nie, aber nur für kurze Zeit.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft jetzt die große Mehrwertsteuer-Aktion, in der ihr einen Rabatt von 15,966 Prozent auf einen Großteil des Sortiments bekommt. Das gilt auch für die Meta Quest 2, bei der ihr gleich doppelt sparen könnt: Das VR-Headset ist gerade ohnehin schon auf 349,99€ (UVP: 449,99€) reduziert. Durch den Extra-Rabatt sinkt der Preis nun auf nur noch 294,11€. So günstig war die Meta Quest 2 laut Vergleichsplattformen noch nie:

Die Aktion läuft zwar theoretisch noch bis 9 Uhr am Montagmorgen, die Meta Quest 2 dürfte bei einem so günstigen Preis aber schon sehr viel früher vergriffen sein. Laut den Shopseiten beider Händler ist sie bereits jetzt fast ausverkauft.

Was bietet das Meta Quest 2 VR-Headset?

Der volle Lieferumfang der Meta Quest 2 mit Headset, Controllern und Ladekabel.

Das früher als Oculus Quest 2 bekannte VR-Headset Meta Quest 2 hat sich bereits über 17 Millionen mal verkauft und ist mit weitem Abstand das erfolgreichste VR-Headset auf dem Markt. Das hat gute Gründe:

Kabellos und eigenständig: Mit der Meta Quest 2 habt ihr Zugriff auf eine große Auswahl an VR-Spielen, ohne dafür einen PC oder eine Konsole zu brauchen. Ihr könnt das Headset einfach mitnehmen und ganz ohne Kabel losspielen, wo auch immer ihr wollt. Ihr müsst auch keine Kameras aufstellen, um eure Umgebung und eure Position im Spielbereich zu erfassen, da diese bereits ins Headset integriert sind.

Auch am PC verwendbar: Wenn ihr wollt, könnt ihr die Meta Quest 2 auch an euren PC anschließen und dann beispielsweise auf eure Steam-Bibliothek zugreifen. Weil dann der PC das Rechnen übernimmt, lassen sich so auch sehr aufwendige Spiele wie Half-Life Alyx spielen, mit denen das Headset allein nicht zurechtkäme.

Deutlich verbessert: Im Vergleich zur ersten Oculus Quest hat sich die Meta Quest 2 technisch nochmal deutlich verbessert. Die Auflösung beträgt nun 1832 x 1920 pro Auge statt 1440 x 1600, außerdem wurde der Arbeitsspeicher von 4 auf 6 GB vergrößert. Der Prozessor ist ebenfalls deutlich schneller, weshalb es inzwischen einige Spiele gibt, die nur auf der Quest 2 und nicht mehr auf der Quest 1 laufen.

