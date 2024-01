Meta Quest 2 für 250€: Jetzt zum Sparpreis in die Welt von VR einsteigen!

Mit der Meta Quest 2 bekommt ihr jetzt ein eigenständiges VR-Headset, das aber auch für PC geeignet ist, generalüberholt für nur 249,99€.

Das Meta Quest 2 VR-Headset gibt es bei Amazon schon seit einigen Wochen zum Schnäppchenpreis von 299€. Jetzt geht es sogar noch günstiger, denn gerade könnt ihr euch die generalüberholte Version für nur 249,99€ sichern. Da die Vorräte bei solchen Refurbished-Angeboten naturgemäß begrenzt sind, wird der Deal allergings vermutlich nicht allzu lange verfügbar sein:

Falls auch die 128 GB Speicher der günstigsten Version nicht genug sind, gibt es übrigens auch die Meta Quest 2 mit 256 GB generalüberholt im Sonderangebot. In diesem Fall bezahlt ihr 299,99€:

Was bedeutet generalüberholt in diesem Fall?

Generalüberholte Geräte bei Amazon sind zumeist Geräte aus Warenrücksendungen, die von Amazon gereinigt, überprüft, nötigenfalls repariert und neu verpackt werden. Oftmals wird auch neues Zubehör beigelegt. Häufig sind diese Geräte kaum von Neuware zu unterscheiden.

Da die Meta Quest 2 zum Amazon Renewed-Programm gehört und der Zustand als "ausgezeichnet" beschrieben wird, habt ihr sogar ein ganzes Jahr lang Anspruch auf Rückerstattung, falls sie nicht wie neuwertig aussieht oder sich irgendein Mangel findet.

Was kann das Meta Quest 2 VR-Headset?

Hier der gesamte Lieferumfang der Meta Quest 2. Das Zubehör wird natürlich auch bei der Refurbished-Version mitgeliefert.

Mobiles, eigenständiges VR-Headset: Die Meta Quest 2 ist eine VR-Brille, die mit zwei Bewegungs-Controllern ausgeliefert wird und Spiele aus dem Quest Store direkt abspielen kann, ohne dafür einen PC oder eine Konsole zu benötigen. Da zudem die Kameras für das Tracking eurer Bewegungen direkt in das Headset integriert sind, könnt ihr jederzeit und überall sofort losspielen, ohne komplizierten Aufbau. Ihr braucht lediglich ein paar Quadratmeter Platz, damit ihr nirgendwo anstoßt.

Auch für PC und Steam geeignet: Alternativ könnt ihr die Meta Quest 2 aber auch per Kabel oder WLAN (eine gute Verbindung vorausgesetzt) an euren PC anschließen. Dadurch habt ihr beispielsweise Zugriff auf VR-Spiele auf Steam, darunter Titel wie der gefeierte Shooter Half-Life Alyx, die nicht direkt auf dem VR-Headset laufen würden.

Meta Quest 2 oder besser Meta Quest 3 kaufen?

Die Meta Quest 3 bietet einige technische Fortschritte und mehr Zukunftssicherheit, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis der Quest 2 ist gerade für Einsteiger schwer zu schlagen.

Die Meta Quest 2 ist ein tolles VR-Headset für alle, die möglichst günstig in die Welt der virtuellen Realität einsteigen wollen. Für Enthusiasten lohnt sich hingegen der Kauf der erst vor ein paar Monaten erschienenen und mit aktuell 549,99€ deutlich teureren Meta Quest 3, die unter anderem den stärkeren Prozessor und höhere Auflösung (2064 x 2208 statt 1832 x 1920 Pixel pro Auge) bietet und zudem Mixed Reality, also die Verschmelzung von realer und virtueller Welt, unterstützt.

Insbesondere dann, wenn ihr neue Spiele auch in einigen Jahren noch direkt auf eurer Quest spielen wollt, bekommt ihr bei der Meta Quest 3 mehr Zukunftssicherheit. Aktuell laufen zwar noch so ziemlich alle Spiele sowohl auf der Quest 3 als auch auf der Quest 2, das dürfte aber nicht lange so bleiben. Falls ihr vorhabt, das VR-Headset vor allem in Verbindung mit einem PC zu nutzen, fallen die Vorteile der Quest 3 hingegen weniger stark ins Gewicht.

