Meta Quest 3 jetzt im Amazon-Angebot: Top-VR-Headset schon vor dem Prime Day günstig abstauben!

Amazon bietet das Meta Quest 3 VR-Headset jetzt schon vor dem Prime Day 2024 günstig an!

Eigentlich läuft der Amazon Prime Day 2024 erst am 16. und 17. Juli, aber eines der derzeit begehrtesten Produkte aus dem Gaming-Bereich hat der Händler jetzt trotzdem schon ein paar Tage vorher im Angebot: Das Meta Quest 3 VR-Headset könnt ihr derzeit sowohl in der 128GB- als auch der 512GB-Version günstig abstauben. Der Rabatt wird an der Kasse abgezogen, auf der Shopseite seht ihr noch den normalen Preis.

Bei der 512GB-Version beträgt der Preisnachlass 105,01€, bei der 128GB-Variante sind es immerhin 82,50€ – ein stolzer Rabatt für erst im Herbst 2023 erschienene und sehr beliebte High-End-Technik. Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gilt. Es kann also jederzeit wieder enden!

Meta Quest 3: Die derzeit beste Wahl für VR-Gaming!

Mit der Meta Quest 3 VR-Brille könnt ihr euch völlig frei bewegen - vorausgesetzt, in eurer Umgebung ist genügend Platz.

Die Meta Quest 3 ist wie ihre Vorgänger ein vollständig eigenständiges VR-Headset. Spiele aus dem Quest Store laufen also direkt auf der VR-Brille, ihr braucht sie nicht an einen PC oder eine Konsole anzuschließen. Da die Kameras zur Erfassung eurer Bewegungen und der Umgebung ebenfalls ins Headset integriert sind, ist die Meta Quest 3 komplett kabellos und mobil nutzbar. Ihr könnt sie also überall hin mitnehmen und auch im Freien spielen.

Alternativ könnt ihr die Meta Quest 3 zudem per Kabel oder WLAN an einen Gaming-PC anschließen, um von dessen Power zu profitieren und Spiele zu spielen, die direkt auf dem VR-Headset nicht laufen würden. So könnt ihr beispielsweise auf eure Steam-Bibliothek zugreifen und den Steam-Exklusivhit Half-Life: Alyx spielen.

Hier der gesamte Lieferumfang der Meta Quest 3. Hochwertige Motion Controller sind natürlich mit dabei.

Gegenüber der Quest 2 zeichnet sich die Quest 3 vor allem dadurch aus, dass sie laut Hersteller eine doppelt so hohe Prozessorleistung bietet. Noch gibt es zwar nicht viele Spiele, die diese Leistung ausnutzen, weil die meisten Quest-Spiele auch problemlos mit der Quest 2 funktionieren. Das dürfte sich aber ändern, wenn die ersten großen Exklusivtitel für die Quest 3 erscheinen, wie das für dieses Jahr angekündigte Batman: Arkham Shadows.

Durch die höhere Auflösung von 2064 x 2208 Pixeln pro Auge können aber auch ältere Spiele auf der Quest 3 schlicht besser aussehen als auf der Quest 2 mit mit 1832 x 1920 Pixeln. Außerdem unterstützt die Meta Quest 3 Mixed Reality und kann somit die Wirklichkeit mit der virtuellen Realität verschmelzen lassen. Wie künftige Spiele dieses Feature ausnutzen werden, bleibt noch abzuwarten.

Falls ihr wissen wollt, was die besten Alternativen zur Meta Quest 3 sind und wie die Chancen stehen, dass ihr sie am Amazon Prime Day günstiger bekommt, solltet ihr diesen Artikel lesen:

Ihr wollt euch noch mehr günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung sichern? Dann schaut auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbei oder werft einen Blick auf diese Artikel: