Unschlagbares Angebot zur Meta Quest 3: Hier gibt’s das High-End-VR-Headset gerade mit Abstand am günstigsten!

Das beliebte Meta Quest 3 VR-Headset gibt es momentan nirgendwo auch nur annähernd so günstig wie bei Coolblue.

Die Meta Quest 3 ist momentan die erste Wahl für alle, die in die virtuelle Realität einsteigen oder ein möglichst vielseitiges und zukunftssicheres VR-Headset haben möchten. Gerade könnt ihr die sowohl allein als auch mit dem PC verwendbare VR-Brille bei Coolblue im Sonderangebot abstauben, und zwar zu einem Preis, den selbst Amazon letzte Woche während des Prime Day nicht unterboten hat:

Ihr bekommt hier ansehnliche 80€ Rabatt auf das erst Ende 2023 erschienene und sehr beliebte VR-Headset, und das bei kostenlosem Versand. Laut Vergleichsplattformen ist Coolblue damit momentan mit deutlichem Abstand am günstigsten. Der Händler macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt.

Was ist das Besondere am Meta Quest 3 VR-Headset?

Die Meta Quest 3 funktioniert vollkommen eigenständig, weshalb ihr die VR-Brille sogar draußen im Freien verwenden könnt.

Mit der Meta Quest 3 könnt ihr jederzeit und überall in die virtuelle Welt eintauchen. Das VR-Headset ist nämlich komplett eigenständig und kann ganz ohne Kabel verwendet werden. Die im hauseigenen Store verfügbaren Spiele laufen direkt auf dem integrierten Prozessor, sodass kein PC und keine Konsole benötigt wird. Auch externe Kameras werden nicht gebraucht, da diese schon in die VR-Brille integriert sind.

Alternativ könnt ihr die Meta Quest 3 jedoch auch an einen PC anschließen, und zwar sowohl per Kabel als auch per WLAN, um beispielsweise auf VR-Spiele aus eurer Steam-Bibliothek zugreifen zu können. Auf diese Weise könnt ihr auch Titel wie Half-Life: Alyx spielen, die nicht direkt auf der VR-Brille laufen.

Der gesamte Lieferumfang der Meta Quest 3: Hochwertige Motion Controller werden natürlich mitgeliefert.

All das war allerdings auch schon mit der Meta Quest 2 möglich. Neu an der Quest 3 ist unter anderem, dass sie auch noch Mixed Reality beherrscht. Sie kann also die virtuelle und die reale Welt miteinander verknüpfen, indem sie euch über ihre Kameras eure echte Umgebung zeigt und dieser virtuelle Elemente hinzufügt. So können beispielsweise Schlachtfelder, Dungeons und Rennstrecken direkt auf eurem Tisch oder Wohnzimmerboden entstehen.

Davon abgesehen ist die Meta Quest 3 natürlich sehr viel leistungsstärker als die Quest 2. Laut Hersteller ist der Prozessor in etwa doppelt so schnell wie beim Vorgänger. Noch in diesem Jahr sollen große Quest 3-Exklusivspiele wie Batman: Arkham Shadows erscheinen, welche diese Leistung ausnutzen. Dank der höheren Auflösung von 2064 x 2208 Pixeln pro Auge (Quest 2: 1832 x 1920 Pixel) sehen zudem selbst viele ältere Spiele auf der Quest 3 besser aus.

