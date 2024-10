Meta Quest 3 günstig wie nie im Angebot: Die VR-Brille ist jetzt fast 240€ günstiger als noch im September!

Gerade habt ihr die Chance, die Meta Quest 3 VR-Brille zum absoluten Top-Preis abzustauben!

Erst im September wurde der Preis der Meta Quest 3 mit 512 GB Speicherplatz drastisch um 150€ reduziert. Durch die große Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt, die ab dem 24.10. um 20 Uhr läuft, könnt ihr das leistungsstarke VR-Headset gleich nochmal ein gutes Stück günstiger und somit zum besten Preis aller Zeiten bekommen. Obendrauf gibt’s sogar noch den VR-Hit Batman-Arkham Shadow kostenlos dazu:

Durch den Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer sinkt der Preis von 549€ (Release-Preis: 699,99€) auf schlappe 461,35€ – ein hervorragender Deal für ein High-End-VR-Headset! Falls ihr es noch eine Stufe günstiger haben möchtet, könnt ihr euch stattdessen die Meta Quest 3 mit 128 GB holen. In diesem Fall sinkt der Preis von 479,99 (Release-Preis: 549,99€) auf 403,35€. Alternativ findet ihr die Angebote auch bei Saturn.

Der Mehrwertsteuer-Sale bei MediaMarkt liefert tausende günstige Sonderangebote und läuft online ab 20 Uhr am Donnerstag (bzw. schon ab 7 Uhr in der App) bis 7 Uhr am Montagmorgen. Da die besten Deals schon lange vor dem Ende ausverkauft sein könnten, solltet ihr jedoch besser nicht bis zur letzten Minute warten. Die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

Meta Quest 3: Eigenständiges VR-Headset mit voller Bewegungsfreiheit!

Die Meta Quest 3 funktioniert komplett eigenständig und wird mit hochwertigen Motion Controller und einem Ladekabel ausgeliefert.

Die Meta Quest 3 ist eine komplett eigenständige VR-Brille, für die ihr keine anderen Geräte wie einen PC oder eine Konsole braucht. Spiele können direkt im Meta Store gekauft und auf dem Headset installiert werden. Dadurch funktioniert die Meta Quest 3 kabellos und mobil: Ihr könnt jederzeit und überall spielen, auch draußen im Freien, und habt die volle Bewegungsfreiheit, sofern ihr über genügend Platz verfügt. Hochwertige Motion Controller werden mitgeliefert.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Meta Quest 3 auch per WLAN oder Kabel mit dem PC verbinden. Dann könnt ihr beispielsweise VR-Spiele auf Steam spielen, die auf der Meta Quest 3 direkt nicht verfügbar sind, beispielsweise den Steam-exklusiven Shooter-Hit Half-Life: Alyx.

Meta Quest 3 vs. Meta Quest 2: Was ist neu?

Die Meta Quest 3 kann eure reale Umgebung mit der virtuellen Realität verbinden.

Im Vergleich zur Meta Quest 2 ist die Quest 3 laut Hersteller ungefähr doppelt so leistungsstark. Manche der aufwendigeren Spiele wie das brandneue Batman Arkham Shadow erscheinen daher nur noch für die Quest 3. Auch die Qualität ist Linsen sowie die Auflösung sind bei der Quest 3 höher, sie bietet 2064 x 2208 Pixel pro Auge statt 1832 x 1920 Pixel pro Auge bei der Quest 2.

Außerdem beherrscht die Meta Quest 3 im Gegensatz zur Quest 2 Mixed Reality. Das bedeutet, dass sie die virtuelle Realität mit eurer realen Umgebung verschmelzen lassen kann. Über die integrierten Kameras zeigt sie euch den realen Raum um euch herum und fügt ihm virtuelle Elemente hinzu.

