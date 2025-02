Meta Quest 3 im MediaMarkt-Angebot: Wenn ihr die VR-Brille jetzt kauft, könnt ihr extra sparen und bekommt noch ein Spiel dazu!

Durch eine neue MediaMarkt-Aktion könnt ihr jetzt beim Kauf der Meta Quest 3 oder Quest 3S extra sparen.

MediaMarkt hat eine neue Aktion rund um die Meta Quest 3 VR-Headsets gestartet. Wer Mitglied bei myMediaMarkt ist, kann sich jetzt die fünffachen Bonuspunkte sichern, durch die ihr bei künftigen Einkäufen sparen könnt. Das lohnt sich ganz besonders im Fall der Meta Quest 3S mit 256GB, die derzeit ohnehin schon stark reduziert ist. Es gibt rund 50€ Rabatt auf das erst im letzten Herbst erschienene VR-Headset:

Daneben gilt das Bonuspunkte-Angebot aber natürlich auch für die normale, teurere Meta Quest 3 sowie für die Quest 3S mit 128GB. In allen drei Fällen bekommt ihr aktuell mit Batman: Arkham Shadow eines der besten VR-Spiele des letzten Jahres kostenlos dazu, weshalb jetzt erst recht eine gute Gelegenheit ist, um in die Welt von VR einzusteigen:

Denkt daran, dass ihr bei myMediaMarkt angemeldet sein müsst, um die Bonuspunkte zu bekommen. Falls ihr noch keine Mitglieder seid, könnt ihr euch jederzeit schnell und kostenlos online registrieren.

Meta Quest 3 & 3S: Was bieten die VR-Brillen und wo ist der Unterschied?

Die neue und günstigere Meta Quest 3S ist wie die normale Quest 3 ein völlig eigenständiges VR-Headset, das ihr kabellos verwenden könnt.

Sowohl die Meta Quest 3 als auch die Quest 3S sind komplett eigenständige VR-Headsets: Spiele laufen durch den integrierten Prozessor direkt auf dem Headset, ihr braucht also keinen PC und keine Konsole. Da auch die Kameras zum Erfassen der Umgebung direkt integriert sind, könnt ihr die VR-Brillen vollkommen kabellos und mobil jederzeit und überall verwenden, wo ihr genügend Platz habt, sogar draußen im Freien.

Alternativ könnt ihr die VR-Brillen aber auch per WLAN oder Kabel an den PC anschließen. Dann könnt ihr beispielsweise VR-Spiele aus eurer Steam-Bibliothek spielen, wie etwa das Steam-exklusive Half-Life Alyx. Die Quest 3 und 3S beherrschen zudem Mixed Reality. Die VR-Headsets können also die reale Umgebung und die virtuelle Realität miteinander kombinieren. Das konnte die Quest 2 noch nicht, weil deren Kameras hierfür nicht gut genug waren.

Die normale Meta Quest 3 zeichnet sich gegenüber der günstigeren Quest 3S durch die hochwertigeren Linsen aus, die euch das Bild an den Rändern schärfer wahrnehmen lassen.

Trotz des Preisunterschieds sind beide Headsets übrigens gleich leistungsstark, da sie den gleichen Prozessor verwenden. Alle Spiele, die auf der Meta Quest 3 laufen, laufen somit auch auf der Quest 3S. Der größte Unterschied liegt in den Linsen: Die Meta Quest 3S verwendet noch die Fresnell-Linsen, die schon bei der Quest 2 zum Einsatz kamen, während die Quest 3 auf die hochwertigen Pancake-Linsen setzt, durch welche das Bild an den Rändern deutlich schärfer wirkt.