Meta Quest 3S günstiger als je zuvor - sogar mit mehr Speicher! Jetzt VR-Brille zum Tiefstpreis im Amazon-Angebot sichern

Das Meta Quest 3S VR-Headset gibt es jetzt in der 256-GB-Version bei Amazon zum absoluten Top-Preis.

Wer günstig in die aktuelle Generation der VR-Headsets einsteigen will, sollte sich diesen Deal ansehen: Bei Amazon bekommt ihr jetzt die erst im Oktober 2024 erschienene Meta Quest 3S im Sonderangebot. Die 256-GB-Version der VR-Brille ist dadurch laut Vergleichsplattformen günstig wie noch nie zuvor. Obendrauf bekommt ihr mit Batman Arkham Shadow sogar noch eines der besten VR-Spiele der letzten Jahre kostenlos dazu:

Trotz des Preisnachlasses ist die 128-GB-Version der Meta Quest 3S übrigens nach wie vor günstiger. Was der bessere Deal ist, hängt natürlich von eurem Spielverhalten ab. Bei der Meta Quest 2 konnte man mit 128 GB noch ziemlich gut auskommen. Ihr solltet allerdings bedenken, dass der Speicherplatzbedarf in Zukunft steigen könnte, wenn mehr der grafisch aufwendigeren Exklusivtitel für Meta Quest 3 und 3S erscheinen.

Meta Quest 3S: Was bietet die neue VR-Brille und warum ist sie so günstig?

Trotz des günstigen Preises ist die Meta Quest 3S ein leistungsstarkes VR-Headset, es gibt nur wenige technische Unterschiede zur normalen Quest 3.

Die Meta Quest 3S ist eine günstigere Variante der Meta Quest 3, die sich im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit dennoch kaum von ihr unterscheidet. Beide VR-Headsets verwenden den gleichen Prozessor, weswegen Spiele auf beiden ungefähr gleich gut laufen und sämtliche Titel, die für Meta Quest 3 verfügbar sind, auch auf der 3S gespielt werden können.

Beide VR-Brillen funktionieren zudem komplett eigenständig und kabellos. Sie brauchen also keine Konsole und keinen PC, an den sie angeschlossen werden, stattdessen laufen die Spiele aus dem hauseigenen Shop direkt auf dem Headset. Auch externe Kameras sind nicht nötig, da diese direkt integriert sind. Die Meta Quest 3S könnt ihr somit überall verwenden, wo genügend Platz ist, sogar draußen im Freien. Hochwertige Motion Controller werden mitgeliefert.

Mit der Meta Quest 3S habt ihr die volle Bewegungsfreiheit, ohne irgendwelche Kabel oder externe Geräte.

Alternativ lässt sich die Meta Quest 3S aber auch an einen PC anschließen, um Spiele spielen zu können, die direkt für das Headset nicht verfügbar sind, beispielsweise Steam-exklusive Titel wie Half-Life Alyx. Genau wie die normale Quest 3 beherrscht die Meta Quest 3S zudem Mixed Reality, also die Verschmelzung von echter Welt mit virtueller Realität. Das konnte die Quest 2 noch nicht, weil ihre Kameras dazu nicht gut genug waren.

Der große Unterschied zwischen der Meta Quest 3 und der günstigeren Quest 3S besteht in den Linsen: Die Quest 3 S setzt teure, hochwertige Pancake-Linsen ein, während die Quest 3S noch die günstigeren Fresnell-Linsen nutzt, die schon bei der Quest 2 zum Einsatz kamen. Bei der Quest 3 wirkt das Bild daher an den Rändern schärfer als bei der Quest 3S.

Wer das allerbeste Bild will, sollte also etwas mehr Geld in die Hand nehmen und zur normalen Quest 3 greifen. Das ändert aber nichts daran, dass die Meta Quest 3S ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, vor allem natürlich zum reduzierten Preis. Für alle, die erst mal günstig in die Welt von VR einsteigen wollen, ist sie daher ein sehr guter Deal.