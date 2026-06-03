Jetzt supergünstig: Der Urvater aller Stealth-Games sah nie schöner aus!

Im Angebot stattlich reduziert: Bei Amazon könnt ihr euch jetzt einen echten Stealth-Meilenstein in der üppig ausgestatteten Deluxe Edition sichern!

Erinnert ihr euch noch an die legendären Momente in Splinter Cell, in denen Sam Fisher hoch oben an der Decke hing, während euch das vertraute, hochfrequente Summen seines dreifachen Nachtsichtgeräts in den Ohren lag? Sam Fisher ist ohne Zweifel eine echte Stealth-Legende, aber Solid Snake ist sein Genre-Vorfahr.

Mit dem spektakulären Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater kehrt dieses echte Schleichgefühl endlich zurück. Die vollgepackte Deluxe Edition gibt es bei Amazon gerade so stark reduziert, dass selbst treue Splinter Cell-Anhänger bedenkenlos zugreifen können!

Metal Gear Solid in wunderschöner Unreal Engine 5-Optik erleben

2:34 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - Neuer Trailer erlaubt einen Blick auf die schickeren Cutscenes

Autoplay

Das originale Snake Eater war auf der PS2 ein ziemlicher Hingucker, aber sind wir mal ehrlich: Der dichte Dschungel existierte oft mehr in unserer Fantasie als auf dem flimmernden Röhrenfernseher. In METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER kehrt ihr nun in die Sowjetunion zurück, die dank einer beispiellosen neuen Grafik atemberaubend real wirkt. Jeder Grashalm biegt sich physikalisch korrekt zur Seite, wenn ihr euch hindurchschlingelt. Die Lichtstrahlen brechen sich fotorealistisch durch das dichte Blätterdach und erzeugen dynamische Schatten, die ihr aktiv zu eurem Vorteil nutzen müsst.

Erlebt die Anfänge der gesamten Metal Gear-Saga

Im Kalten Krieg geht's heiß her: In Metal Gear Solid Delta Snake Eater haben die Sowjets nix zu lachen!

Metal Gear Solid Delta bringt uns direkt an den Anfang von allem. Konami serviert uns hier nämlich nicht nur die spielerischen Wurzeln, sondern den echten chronologischen Startpunkt der gesamten Story-Timeline.

Die Zeitreise katapultiert uns zurück in die 1960er-Jahre, als der Kalte Krieg auf Messers Schneide stand. Während die Weltmächte sich belauern, wird im Geheimen an apokalyptischen Waffen geschraubt, die die Menschheit auslöschen könnten. Mittendrin statt nur dabei: Ihr übernehmt die Rolle von Snake – dem Mann, der später als „Big Boss“ Spielegeschichte schreiben sollte.

Die Inhalte der Deluxe Edition im Überblick

Ein Fest für Sammler: Die Deluxe Edition bietet euch neben dem hochwertige Steelbook zusätzliche physische Goodies für echte Metal-Gear-Liebhaber.

Exklusives Steelbook: Ein hochwertig verarbeitetes Metallcase mit wunderschönem, atmosphärischem Artwork von Snake.

Ein hochwertig verarbeitetes Metallcase mit wunderschönem, atmosphärischem Artwork von Snake. Zusätzliche herunterladbare Inhalte: Exklusive In-Game-Boni

Exklusive In-Game-Boni Metall- und Emaille-Schlüsselanhänger: Ein robuster, extrem langlebiger Anhänger im ikonischen Design.

Ein robuster, extrem langlebiger Anhänger im ikonischen Design. FOX-Unit-Aufnäher zum Aufbügeln: Ein stylischer Patch, mit dem ihr eure Zugehörigkeit zu Snakes legendärer Eliteeinheit auf eurer Kleidung oder Tasche verewigen könnt.

Ein stylischer Patch, mit dem ihr eure Zugehörigkeit zu Snakes legendärer Eliteeinheit auf eurer Kleidung oder Tasche verewigen könnt. Kunstkarten: Mehrere wunderschön gedruckte Art Cards mit Charakter- und Umgebungsmotiven aus dem Spiel.