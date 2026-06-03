Jetzt supergünstig: Der Urvater aller Stealth-Games sah nie schöner aus!

Erinnert ihr euch noch an die legendären Momente in Splinter Cell, in denen Sam Fisher hoch oben an der Decke hing, während euch das vertraute, hochfrequente Summen seines dreifachen Nachtsichtgeräts in den Ohren lag? Sam Fisher ist ohne Zweifel eine echte Stealth-Legende, aber Solid Snake ist sein Genre-Vorfahr.
Mit dem spektakulären Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater kehrt dieses echte Schleichgefühl endlich zurück. Die vollgepackte Deluxe Edition gibt es bei Amazon gerade so stark reduziert, dass selbst treue Splinter Cell-Anhänger bedenkenlos zugreifen können!Gönnt euch die Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition im Amazon-Angebot!
Metal Gear Solid in wunderschöner Unreal Engine 5-Optik erleben
Das originale Snake Eater war auf der PS2 ein ziemlicher Hingucker, aber sind wir mal ehrlich: Der dichte Dschungel existierte oft mehr in unserer Fantasie als auf dem flimmernden Röhrenfernseher. In METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER kehrt ihr nun in die Sowjetunion zurück, die dank einer beispiellosen neuen Grafik atemberaubend real wirkt. Jeder Grashalm biegt sich physikalisch korrekt zur Seite, wenn ihr euch hindurchschlingelt. Die Lichtstrahlen brechen sich fotorealistisch durch das dichte Blätterdach und erzeugen dynamische Schatten, die ihr aktiv zu eurem Vorteil nutzen müsst.Holt euch die Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition im Amazon-Angebot!
Erlebt die Anfänge der gesamten Metal Gear-Saga
Metal Gear Solid Delta bringt uns direkt an den Anfang von allem. Konami serviert uns hier nämlich nicht nur die spielerischen Wurzeln, sondern den echten chronologischen Startpunkt der gesamten Story-Timeline.
Die Zeitreise katapultiert uns zurück in die 1960er-Jahre, als der Kalte Krieg auf Messers Schneide stand. Während die Weltmächte sich belauern, wird im Geheimen an apokalyptischen Waffen geschraubt, die die Menschheit auslöschen könnten. Mittendrin statt nur dabei: Ihr übernehmt die Rolle von Snake – dem Mann, der später als „Big Boss“ Spielegeschichte schreiben sollte.Sichert euch die Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition im Amazon-Angebot!
Die Inhalte der Deluxe Edition im Überblick
- Exklusives Steelbook: Ein hochwertig verarbeitetes Metallcase mit wunderschönem, atmosphärischem Artwork von Snake.
- Zusätzliche herunterladbare Inhalte: Exklusive In-Game-Boni
- Metall- und Emaille-Schlüsselanhänger: Ein robuster, extrem langlebiger Anhänger im ikonischen Design.
- FOX-Unit-Aufnäher zum Aufbügeln: Ein stylischer Patch, mit dem ihr eure Zugehörigkeit zu Snakes legendärer Eliteeinheit auf eurer Kleidung oder Tasche verewigen könnt.
- Kunstkarten: Mehrere wunderschön gedruckte Art Cards mit Charakter- und Umgebungsmotiven aus dem Spiel.