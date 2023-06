Ist das Persona 6? Neues Atlus-RPG müsst ihr als Fans auf dem Schirm haben

Sieht aus wie Persona 6, ist aber kein Persona 6.

Das Xbox Showcase stand ganz im Zeichen von Atlus. Der Publisher kündigte nicht nur das Remake Persona 3 Reload und das Strategiespiel Persona 5 Tactica an, sondern hatte noch ein weiteres Ass im Ärmel: Metaphor ReFantazio ist ein neues RPG, das von den Machern der Persona-Reihe ist und sich in einem ersten Trailer zeigt.

Metaphor: ReFantazio ist zwar kein Persona 6, aber wie Persona 6

Ursprünglich war der Titel unter dem Codenamen Project Re Fantasy bekannt. Das Spiel wirkt wie eine Mischung aus den Persona- und Shin Megami Tensei-Reihen, in der abstrakt gezeichnete Monster und rundenbasierte Kämpfe an der Tagesordnung stehen.

Im dazugehörigen Trailer könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen:

1:45 Metaphor: ReFantazio ist das neue Spiel der Persona-Macher

Was wissen wir bereits über das Spiel? Der Titel spielt in einer Fantasy-Welt und orientiert sich sowohl bei der Optik als auch beim Gameplay an der Persona-Reihe. Allerdings ist bereits im Menü zu sehen, dass Metaphor: ReFantazio seinen ganz individuellen Stil hat.

Zur Geschichte schreibt Atlus:

Schreib dein Schicksal und erhebe dich über die Angst, während du eine Fantasiewelt betrittst, die du noch nie zuvor gesehen hast. Das Königreich ist voller beunruhigender Geheimnisse und steht am Rande eines Abgrunds. Jetzt musst du dich auf eine Reise begeben, Hindernisse überwinden und Freundschaften knüpfen.

In einem früheren Trailer zu Project Re Fantasy wurden außerdem mehrere Klassen wie der Krieger oder der Magier vorgestellt, die es im Spiel geben wird.

Alle weiteren Titel aus dem Xbox Games Showcase im Überblick:

Der Release und die Mitwirkenden bei Metaphor: ReFantazio

Folgende Personen, die Fans aus vorherigen Persona- und Shin Megami Tensei-Titeln kennen dürften, arbeiten an Metaphor: ReFantazio mit:

Director: Katsura Hashino

Katsura Hashino Character Designer: Shigenori Soejima

Shigenori Soejima Komponist: Shoji Meguro

Vor allem Shoji Meguro dürften viele noch in den Ohren haben. Er war unter anderem für den grandiosen Soundtrack in Persona 5 verantwortlich. Als Entwicklerstudio zeichnet sich das in 2016 gegründete Studio Zero aus. Das Team ist unter anderem für die Neuauflage Catherine: Full Body bekannt.

Wann erscheint Metaphor: ReFantazio? Der Titel soll irgendwann in 2024 für PC und Xbox Series X/S erscheinen. Es ist bislang unbekannt, ob eine Version für PS5 nachgereicht wird.

Bislang wurden alle Persona-Teile auch auf PlayStation-Konsolen veröffentlicht. Es könnte deshalb sein, dass auch der neue Titel für PS5 erscheinen wird. Alternativ könnte es sein, dass nur Metaphor: ReFantazio konsolenexklusiv für Xbox erscheint. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von Metaphor: ReFantazio?