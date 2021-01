Persona 5: Offizieller Soundtrack endlich auch in Deutschland auf Spotify

Persona blickt auf eine lange und erfolgreiche Vergangenheit zurück. Der letzte Teil, Persona 5, erschien 2016 in Japan und 2017 hierzulande, letztes Jahr kam mit Persona 5 Royal dann die erweiterte Fassung auf den Markt. Die Rollenspiele können nicht nur mit der Story und dem erfrischenden Mix aus Dungeon Crawler und Social Sim überzeugen, sondern zudem mit der Musik. Besonders Persona 5 kann hier bei vielen Spieler*innen punkten, der Soundtrack gilt für manche Fans als bester der Reihe.

Diese Persona-Soundtracks sind nun auf Spotify

Die Musik aus Persona 5 und einigen anderen Teilen der Reihe dürft ihr euch ab heute über Spotify anhören. Die Soundtracks folgender Spiele sind über den Musik-Streamingdienst verfügbar:

Ebenfalls mit dabei sind:

P4 Dancing All Night OST

P4 Arena Ultimax OST

Never More -Reincarnation: Persona 4-

P3 & P4 Vocal Sound Collection

PQ & PQ2 OST

MUSIC FES 2013

SUPER LIVE 2015

Ein Soundtrack voller Erinnerungen

Damit könnt ihr in schönen Erinnerungen an eure Abenteuer in den Persona-Spielen schwelgen, während ihr Musik hört - besonders die von Teil 5. Manche Tracks reichen rund 20 Jahre zurück. Da werden sicher ein paar Gedanken hochkommen an die Zeit, die ihr in den Spielen erlebt habt.

Um die Soundtracks hören zu können, ist es natürlich notwendig, ein Abo von Spotify zu besitzen. Dann jedoch greift ihr einfach über den Streaming-Dienst auf die Alben zu und schon hört ihr die Musik der Spiele. Ihr könnt euch dann auch eigene Playlists mit euren Lieblings-Tracks erstellen.

Was ist mit Persona 6? 2021 könnt ein sehr interessantes Jahr für Persona-Fans werden. Denn es findet das 25. Jubiläum der Rollenspiel-Reihe statt. Dies könnte eine Ankündigung des heiß erwarteten sechsten Teils der Serie mit sich bringen. Dieser soll sich angeblich schon längere Zeit beim Studio Atlus in Entwicklung befinden und welches Datum wäre besser für eine Ankündigung als das 25. Jubiläum?

Holt ihr euch den Soundtrack zu Persona auf Spotify? Glaubt ihr, dass wir dieses Jahr Persona 6 sehen werden?