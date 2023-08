Metroid Dread: Exklusivhit für Nintendo Switch jetzt günstig bei Amazon abstauben

Den Metroidvania-Hit Metroid Dread gibt's gerade günstig bei Amazon.

Bei Amazon könnt ihr gerade Metroid Dread für nur 34,71€ (UVP: 59,99€) abstauben. Für einen Switch-Exklusivhit, der noch dazu weltweit Topwertungen kassiert hat (Wertungsdurchschnitt 87 Punkte laut OpenCritic), ist das ein sehr gutes Angebot. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Wenn ihr ihn nicht verpassen wollt, solltet ihr deshalb besser nicht zu lange warten:

Was ist Metroid Dread?

Traditionelles Metroid: Metroid Dread ist der Reboot der klassischen Metroid-Reihe und bietet trotz zeitgemäßer 3D-Grafik traditionelle 2D-Levels. Auch die Story schließt nicht an die jüngere Metroid-Prime-Reihe, sondern an Metroid Fusion aus dem Jahr 2002 an. Wir spielen erneut die Kopfgeldjägerin Samus Aran, die diesmal auf dem Planeten ZDR den Ursprung einer mysteriösen Nachricht aufspüren soll und dabei unter anderem auf durchgedrehte Forschungsroboter trifft.

2:15 Metroid Dread: Trailer zum 2,5D-Abenteuer für die Switch

Vertrautes Spielgefühl: Natürlich bekommt ihr in Metroid Dread das typische verschachtelte Metroidvania-Leveldesign geboten, in dem ihr erst durch die richtigen Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände neue Wege freischaltet. Auch das übrige Gameplay des Action-Platformers dürfte Fans der alten Teile sehr bekannt vorkommen. Samus besitzt nämlich noch alle bekannten Fähigkeiten und kann etwa nach wie vor als Ball durch Luftschächte rollen.

Neue Fähigkeiten: Samus lernt im Lauf des Spiels aber auch eine Menge neuer Fähigkeiten, die für Komplexität sorgen und uns sowohl auf unserem Weg durch die Level als auch in den fordernden Bosskämpfen helfen. So kann sie beispielsweise mit Ice Missiles Gegner einfrieren, mit dem Pulsradar die Umgebung scannen, sich mit dem Grapple Beam zu Plattformen hochziehen oder sich sogar mit dem Flash Shift kurze Strecken vorwärts teleportieren.

