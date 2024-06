Metroid Prime 4 kommt für Nintendo Switch: First Person Shooter schon jetzt bei Amazon vorbestellen!

Gestern erst vorgestellt, heute schon vorbestellbar: Der Shooter Metroid Prime 4 für Nintendo Switch.

Am Dienstag wurden auf der Nintendo Direct gleich eine ganze Reihe großer neuer Nintendo-Titel vorgestellt. Der Metroidvania-Shooter Metroid Prime 4: Beyond war einer der spektakulärsten davon. Amazon hat jetzt schon vor allen anderen Händlern in Deutschland die Vorbestellungen für die physische Cartridge-Version gestartet:

Der plötzliche Preorder-Start überrascht auch deshalb, weil Metroid Prime 4 ursprünglich schon 2017 angekündigt. 2019 wurde die Entwicklung jedoch eingestellt und bei einem anderen Studio neu gestartet. Seither war es still um den Shooter geworden. Einen konkreten Release-Termin gibt es übrigens noch immer nicht, aber mit 2025 kennen wir zumindest das Release-Jahr.

Was ist Metroid Prime 4: Beyond überhaupt?

1:59 Metroid Prime 4: Beyond - Hier gibt's das erste Gameplay zu sehen

Bislang ist über Metroid Prime 4 noch nicht viel mehr bekannt, als der obige, rund zwei Minuten lange Trailer zeigt. Immerhin sehen wir darin schon mal rasantes Shooter-Gameplay mit leuchtenden Grafik-Effekten, abwechslungsreiche Umgebungen auf einem fremden Planeten und Samus Aran, die sich nach wie vor in eine Kugel verwandeln und so durch kleine Öffnungen schlüpfen kann.

Metroid Prime 4: Beyond dürfte also ziemlich genau die Mischung aus First-Person-Shooter, kleinen Rätseln und Erkundung verschachtelter Metroidvania-Level bieten, die sich Fans der Reihe erhofft haben. Ob der Nachfolger es schaffen wird, das im letzten Jahr erschienene und von der Kritik gefeierte Metroid Prime Remastered (Metascore: 94 Punkte) noch zu toppen, bleibt abzuwarten.

Natürlich ist Samus Aran in ihrem vielseitigen Kampfanzug auch in Metroid Prime 4 wieder die Protagonistin.

Gibt es einen Preorder-Bonus?

Bislang wurde noch kein Vorbesteller-Bonus für Metroid Prime 4 angekündigt. Das hat allerdings nicht viel zu bedeuten, denn Preorder-Boni für große Nintendo-Titel werden häufig erst relativ kurz vor dem Release vorgestellt. Oft handelt es sich dabei um kleine, physische Extras, die sich von Shop zu Shop unterscheiden. Ob es eine Collector’s Edition geben wird, ist übrigens ebenfalls noch nicht bekannt.

