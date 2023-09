Ist es endlich vorbei? Microsoft nimmt bei Activision-Deal wohl letzte Hürde

Die britische CMA wird den Activision-Deal wohl nicht länger blockieren.

Am Ende war es mehr eine Frage der Zeit, bis auch die letzte Hürde bei der langwierigen Activision-Übernahme durch Microsoft genommen wird. Zuletzt stand einem sauberen Abschluss lediglich die britische Wettbewerbsbehörde CMA (Competition and Markets Authority) im Weg.

Nach einem aktuellen Statement der britischen Aufsichtsbehörde wird sich der Gerichtsprozess jedoch wohl am 06. Oktober zu Gunsten von Microsoft entscheiden. (via VGC)

Der Grund für das Einlenken der CMA sei die Entscheidung von Microsoft Cloud-Rechte auch an Ubisoft zu verkaufen.

Das Statement der CMA:

Worauf bezogen sich die Restbedenken? Die CMA befürchtete, Microsoft könne verkaufte Cloud-Streaming-Rechte an Ubisoft umgehen, kündigen oder gar nicht durchsetzen.

Um diese Bedenken auszuräumen, hat Microsoft Abhilfemaßnahmen angeboten, um sicherzustellen, dass die Bedingungen für den Verkauf der Rechte von Activision an Ubisoft von der CMA durchgesetzt werden können.

Es folgen die entscheidenden Sätze, die den MS/Activision-Deal mit großer Wahrscheinlichkeit besiegeln:

Die CMA hat nun eine finale Beratung eröffnet und will bis zum 06. Oktober ihr endgültiges Urteil im Rechtsstreit abgeben. Sollte das vorliegen, werden wir euch darüber informieren.

Zuvor hatte Microsoft bereits den Rechtsstreit gegen die amerikanische FTC für sich entschieden, wodurch dem Abschluss des Deals so gut wie nichts mehr im Wege stand:

Im direkten Anschluss an das Statement hat sich auch Microsoft Präsident Brad Smith zu Wort gemeldet. Er sagt:

Wir haben Lösungen präsentiert, von denen wir glauben, dass sie die verbleibenden Bedenken der CMA in Bezug auf das Streaming von Spielen in der Cloud vollständig ausräumen, und wir werden weiter daran arbeiten, die Genehmigung für den Abschluss vor dem Stichtag am 18. Oktober zu erhalten.