Bestätigt: Microsoft killt Xbox Live Gold und führt eine neue Game Pass-Stufe ein

Xbox Live Gold wird zum 14. September durch Game Pass Core ersetzt.

Microsoft schraubt weiter an seinen Abo-Services. Wie das Unternehmen jetzt offiziell bestätigt hat, wird Xbox Live Gold zum 14. September abgeschafft. An seine Stelle tritt ab dann "Xbox Game Pass Core", also eine Einsteiger-Stufe des Spiele-Services. Diese ist etwas abgepeckter als die beiden "größeren" Game Pass-Varianten.

Game Pass Core

Preis: 6,99 Euro im Monat

6,99 Euro im Monat Online-Multiplayer? Ja

Ja Angebote und Rabatte? Ja

Eingeschränkter Zugriff auf den Game Pass

Darüber hinaus bekommen Abonnent*innen der Core-Stufe Zugriff auf den Game Pass. Allerdings nicht auf den kompletten, sondern lediglich eine Auswahl daraus. Microsoft nennt "25+", darunter Doom Eternal , Fallout 4, Forza Horizon 4 oder Halo 5: Guardians. Neue Spiele für die Core-Stufe sollen 2-3 Mal pro Jahr dazu kommen.

Alle zu Beginn bei Game Pass Core verfügbaren Spiele: Among Us

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Dadurch ergeben sich ab September insgesamt 3 Game Pass-Stufen (4 mit PC):

Core

Console (10,99 Euro im Monat): Kompletter Zugriff auf Game Pass-Bibliothek, auch auf Spiele, die direkt zum Launch in den Service kommen

Kompletter Zugriff auf Game Pass-Bibliothek, auch auf Spiele, die direkt zum Launch in den Service kommen Ultimate (14,99 Euro im Monat): Kombiniert Core und Console und bietet darüber hinaus noch Goodies wie den Zugriff auf EA Play

Wichtig: Wer ein Console-Abo hat und Online-Multiplayer spielen will, benötigt auch zukünftig ein zusätzliches Core-Abo – oder schließt direkt eine Ultimate-Mitgliedschaft zu einem etwas günstigeren Preis ab.

Das Ende der Games with Gold

Mit der Umstellung beendet Microsoft auch die Games with Gold. Monatlich hatten alle Abonnent*innen von Xbox Live Gold 2-3 Gratis-Spiele bekommen, über deren Qualität wurde in den vergangenen Monaten oft gestritten. Allerdings bedeuteten die Games with Gold auch einen stetigen Fluss an "neuen" Spielen, der jetzt unterbrochen wird.

Was Xbox Live Gold-Abonnent*innen jetzt wissen müssen: Wer noch ein Gold-Abo hat, wird zum 14. September automatisch ein Game Pass-Core-Mitglied, eine Preisanpassung gibt es nicht. Alle One- und 360-Spiele, die über Games with Gold heruntergeladen wurden, bleiben in der eigenen Bibliothek, solange das Core-Abo besteht.

Mit dem Ende von Xbox Live Gold endet aber auch generell eine Ära bei Microsoft. Denn der Name "Live" stand seit Beginn des Xbox Online-Gamings im Jahr 2003 für eben genau das. Jetzt wird der Begriff endgültig aus dem Portfolio getilgt und der Status des Game Pass noch einmal zementiert.

Was sagt ihr zu der Umstellung?