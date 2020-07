Im Microsoft Store gibt es mal wieder neue Angebote für Xbox One. Bis Montag bekommt ihr über 100 Spiele günstiger. Eines der Highlights ist Hitman 2, das ihr sowohl in der Standardfassung als auch in der Gold Edition 80 Prozent günstiger bekommt. Aber auch sonst gibt es teils recht ansehnliche Rabatte auf ein paar größere und einige kleinere Titel. Hier eine kleine Auswahl:

Neben den Angeboten, die die ganze Woche über gültig sind, könnt ihr für kurze Zeit auch noch das erst vor einigen Tagen erschienene Superhot: Mind Control Delete günstiger bekommen, nämlich für 14,99 Euro statt 24,99 Euro.

Wie beim ursprünglichen Superhot handelt es sich dabei um einen First Person Shooter im minimalistischen Design, in dem die Zeit nur läuft, wenn ihr euch bewegt. Diesmal jedoch wird das bekannte Spielprinzip mit Roguelike-Elementen kombiniert. Auf OpenCritic kommt der Indie-Titel momentan auf eine Durchschnittswertung von respektablen 81 Punkten.

Superhot: Mind Control Delete statt 24,99€ für 14,99€

Die Übersicht über alle reduzierten Xbox-One-Spiele im Microsoft Store findet ihr hier:

Spiele für Xbox One reduziert im Microsoft Store