Letzte Woche hat der Microsoft Store seinen großem Gamescom-Sale gestartet, mit über 200 Angeboten für die Xbox One und Rabatten von bis zu 75 Prozent. Wir hatten bereits darüber berichtet und euch ein paar der Highlights der Gamescom-Angebote vorgestellt. Morgen endet die Aktion nun. Deshalb erinnern wir an dieser Stelle noch einmal an die Deals und haben zudem ein paar kleine und besonders günstige Geheimtipps für euch herausgesucht, die ihr bislang vielleicht übersehen habt.

Gamescom-Sale im Microsoft Store: Zu den Angeboten

Indie Bundle: Shiness & Seasons after Fall

Mit Shiness: The Lightning Kingdom und Seasons after Fall bekommt man gleich zwei Geheimtipps aus dem Hause Focus Home Interactive zum lächerlich niedrigen Preis von 3,74 Euro. Seasons after Fall ist ein wunderschön gezeichnetes 2D-Jump&Run mit kleinen Rätseln, Shiness hingegen ein farbenfrohes 3D-Actionspiel mit leichten RPG-Elementen.

Indie Bundle: Shiness & Seasons after Fall statt 14,99€ für 3,74€

Virginia

Virginia ist ein stilvoll inszeniertes Adventure mit spannender Story. Aus der Egoperspektive übernehmen wir die Kontrolle über die junge FBI-Agentin Anne Traver, die in einer Kleinstadt in Virginia das Verschwinden eines Jungen aufklären soll. Das Gameplay beschränkt sich weitgehend auf Erkundung und nicht allzu anspruchsvolle Rätsel, dafür kann man aber mit ein paar überraschenden und surrealen Ereignissen im David-Lynch-Stil rechnen.

Virginia statt 9,99€ für 2,99€

Abzû

Wer gerade auf der Suche nach Ruhe und Entspannung ist, ist bei Abzû an der richtigen Adresse. Zwar befinden wir uns hier als Taucher inmitten eines unendlich erscheinenden Ozean voller riesiger Meerestiere. Bedrohlich wirkt die Situation jedoch nicht, denn in Abzû können wir nicht sterben. Das Spiel bleibt ganz auf die Erkundung der wundervollen Umgebung fokussiert.

Abzû statt 19,99€ für 7,99€

Weitere Angebote im Gamescom-Sale:

