Im Microsoft Store läuft gerade ein großer Gamescom-Sale mit über 200 Sonderangeboten für die Xbox One. Darunter finden sich sowohl große AAA-Hits wie Assassin's Creed Odyssey oder Doom Eternal als auch kleine Geheimtipps. Die Deals gelten noch bis zum 1. September. In diesem Artikel haben wir ein paar der interessantesten Angebote herausgesucht. Wer lieber gleich selbst die Spiele durchstöbern möchte, findet die komplette Liste hier:

Gamescom-Sale im Microsoft Store: Zu den Angeboten

Valkyria Chornicles 4

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Valkyria Chronicles 4 liefert wie schon seine Vorgänger packende Rundenschlachten in einem fiktiven, aber stark vom zweiten Weltkrieg inspirierten Konflikt. Dabei verfügen die Kämpfe neben taktischer Tiefe auch über eine ordentliche Portion Action, weil wir die Steuerung unserer Soldaten ähnlich wie in einem Third Person Shooter selbst übernehmen. Außerdem überzeugen der hübsche Anime-Stil sowie die tolle Story, in deren Verlauf selbst Nebenfiguren charakterliche Tiefe entfalten.

Valkyria Chronicles 4 statt 29,99€ für 10,49€

Dragon Ball FighterZ

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Mit einem hübschen Anime-Look kann auch Dragon Ball FighterZ aufwarten. Tatsächlich haben die Entwickler den Stil der Serie so perfekt imitiert, dass das Spiel kaum noch von seiner Vorlage zu unterscheiden ist. Dragon Ball FighterZ glänzt aber auch spielerisch: Die aus drei Kämpfern bestehenden Tag Teams sorgen für taktische Tiefe, die gut funktionierende Farbkodierung führt dazu, dass selbst Anfänger im Effektfeuerwerk den Überblick behalten. In der Solo-Kampagne dürfen wir selbst über unseren Weg zum Bossgegner entscheiden.

Dragon Ball FighterZ statt 69,99€ für 17,49€

The Sinking City

GamePro: Wertung: 80 Punkte

The Sinking City ist ein spannendes Detektivspiel im Lovecraft-Szenario. Dabei müssen wir in der versinkenden Stadt Oakmont selbst unseren Weg zur Lösung des Falls finden und kommen uns wie ein echter Ermittler vor, weil das Spiel uns nicht bei der Hand nimmt. Während die Adventure-Mechaniken hervorragend gelungen sind, zeigt sich bei den Action-Einlagen ein wenig das geringe Entwicklungsbudget. Die Horror-Atmosphäre kommt trotzdem gut rüber.

The Sinking City statt 59,99€ für 14,99€

The Evil Within 2

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Dass The Evil Within 2 eines der besten Horrorspiele auf dem Markt ist, liegt vor allem an seinem abwechslungsreichen Gameplay: Mal erforschen wir offene Areale einer Kleinstadt und kämpfen dabei gegen Untote, mal flüchten wir in linearen Passagen vor unbesiegbaren Monstern, mal geben wir uns in surrealen Albtraumlevels ganz der düsteren Atmosphäre und der schrägen Story hin. Dadurch nutzt sich der Schrecken nicht so schnell ab wie bei anderen Genrevertretern. Im Vergleich zum gnadenlosen Vorgänger ist Teil 2 übrigens ein ganzes Stück zugänglicher geraten.

The Evil Within 2 statt 39,99€ für 11,99€

