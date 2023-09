Microsoft Xbox Controller für 39,99€: Bei Amazon gibt’s jetzt 7 verschiedene Farben im Angebot

Den Microsoft Xbox Controller gibt's jetzt unter anderem bei Amazon in verschiedenen Farben zum Toppreis.

Bei Amazon könnt ihr jetzt den Microsoft Xbox Wireless Controller für Xbox Series und Xbox One günstig im Sonderangebot bekommen, und zwar gleich in sieben verschiedenen Farben. Unabhängig davon, für welche Version ihr euch entscheidet, bezahlt ihr nur noch 39,99€. Vor allem bei den bunten Versionen ist es schon eine ganze Weile her, dass es den Controller zuletzt so günstig gab. Hier kommt ihr zum Deal:

Amazon spricht zwar von einem „befristeten Angebot“, verrät bislang allerdings nicht, wie lange es gelten soll. Alternativ gibt es die Controller übrigens auch bei MediaMarkt, Saturn und Cyberport günstig, dort kommen aber noch Versandkosten hinzu:

Auch diese drei Shops machen bislang keine Angaben zur Dauer der Angebote.

Xbox Wireless Controller: Welche Farben gibt es günstiger?

Von der Aktion ausgenommen sind nur die Special Editions des Microsoft Xbox Wireless Controllers sowie die erst kürzlich erschienene Variante in der Farbe Astral Purple. Ansonsten sind sämtliche Standard-Farben des Controllers, die Amazon auf Lager hat, mit dabei. Hier der Überblick:

Ihr solltet allerdings damit rechnen, dass einige der Farben sehr schnell ausverkauft sein könnten. Als es vor ein paar Wochen den Sony DualSense PS5-Controller in sieben verschiedenen Farben im Angebot gab, waren die ersten Varianten zumindest bei Amazon schon nach ein paar Stunden ausverkauft. Bei anderen Händlern waren sie zum Teil länger verfügbar.

Weitere günstige Sonderangebot oder auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt in diesen Artikeln finden: