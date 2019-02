Microsoft und das US-Militär arbeiten zusammen. Letztes Jahr im November wurde bekannt, dass Microsoft den Zuschlag bekommen hat und sich bei einer Ausschreibung gegen andere Mitbewerber durchsetzen konnte. Das Ergebnis stellt ein 479 Millionen US-Dollar-Deal dar, der sich um Hololens-Prototypen für Soldaten dreht.

Die Soldaten sollen dank des sogenannten Integrated Visual Augmentation System (IVAS)-Programms und Microsofts neuen Hololens-Geräten auf dem Schlachtfeld beweglicher werden, besser ihre Ziele treffen können und allgemein mehr von ihrer Umgebung mitbekommen.

Einige Microsoft-Mitarbeiter sind entsetzt, dass ihre Arbeit dem Militär zugute kommen soll. Vor allem, dass die Hololens-Technik dabei helfen soll, die Soldaten "tödlicher" zu machen.

In einem offenen Brief fordert die im Januar gegründete Gruppe namens Microsoft Workers 4 Good das Ende der Zusammenarbeit mit dem US-Militär. Microsoft solle den Deal beenden und keine Mixed Reality-Headsets mehr an die Armee liefern.

On behalf of workers at Microsoft, we're releasing an open letter to Brad Smith and Satya Nadella, demanding for the cancelation of the IVAS contract with a call for stricter ethical guidelines.

If you're a Microsoft employee you can sign at: https://t.co/958AhvIHO5 pic.twitter.com/uUZ5P4FJ7X