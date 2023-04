Minecraft für die Nintendo Switch: Bis zu 30% Rabatt auf die Deluxe Edition von Minecraft Legends

Da staunt sogar der Villager... oder? Aktuell könnt ihr euch Minecraft und Minecraft Legends mit bis zu 30% Rabatt für die Nintendo Switch gönnen!

Kohle-Song, Evil Chicken oder der Japanmann: Jeder kennt die ikonischen Szenen in Gronkhs Minecraft Let's Plays. Jetzt könnt ihr in euer ganz eigenes Minecraft Abenteuer starten und euch den Spiele-Hit für eure Nintendo Switch schnappen.

Während euch das klassische Minecraft mit knapp 10% Rabatt nur 24,99€ kostet, erwarten euch bei Minecraft Legends fast 30% Rabatt. Somit kostet euch das Spiel für die Nintendo Switch nur 42,99€ statt der ursprünglichen 59,99€.

Schnappt also jetzt zu und gönnt euch einen entspannten Gaming-Abend auf der Couch.

Minecraft Legends: Echtzeitstrategie vom feinsten!

12:37 Weniger bauen, mehr kämpfen - Minecraft Legends überrascht mit mehr RTS-Tiefe als gedacht

Zugegeben, wenn man an Minecraft in Verbindung mit Echtzeitstrategie denkt, kommt einem nicht direkt Komplexität und Tiefe in den Sinn. Doch genau das ist es, was Minecraft Legends ausmacht.

Anders als im klassischen Minecraft müsst ihr die Oberwelt vereinen und vor den zerstörerischen Piglins verteidigen. Diese kommen von der Unterwelt nach oben und wollen die Welt Stück für Stück einnehmen. Das Schöne hierbei ist, dass ihr die Kampagne auch mit bis zu drei Freunden im Koop spielen könnt, unabhängig von der Plattform.

Ein großer Unterschied liegt auch darin, dass Skelette, Creepers und Zombies in Minecraft Legends zu euren Verbündeten werden. Auf der Karte der Spielwelt werden euch die Siedlungen in verschiedenen Farben angezeigt. Zwar müsst ihr anfangs noch ziemlich viel in der Welt herumrennen, später werden euch aber Schnellreisen ermöglicht.

Wenn ihr Fans von Ressourcen abbauen seid, dann muss ich euch leider enttäuschen. Diamanten könnt ihr nicht selbst abbauen, sondern beauftragt fliegende Hilfsgeister. Dadurch werden euch im weiteren Spielverlauf bessere Truppen und Gebäude ermöglicht.

