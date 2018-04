Mittelerde: Schatten des Krieges für nur 24,99 Euro - Hisense 49 Zoll UHD-TV zum Bestpreis bei Otto.de

Amazon bietet euch aktuell Mittelerde: Schatten des Krieges für die PS4 besonders günstig an. Ihr könnt euch das Spiel für nur 24,99 Euro sichern. Der Kauf lohnt sich in jedem Fall, denn in unserem Test konnte das Spiel vollends überzeugen und sicherte sich eine sehr starke Wertung.

Schatten des Krieges ist in praktisch allen Punkten größer, besser und durchdachter als der Vorgänger. Wer sich nach Mittelerde begeben und eine fantastische Atmosphäre genießen will, der ist hier genau richtig. Hier geht's zum Angebot:

Mittelerde: Schatten des Krieges, PS4 für 24,99 Euro bei Amazon

UHD-Fernseher bei Otto.de

Otto bietet euch bei den Angeboten der Woche einig UHD-Fernseher günstiger an. Allen voran zum Beispiel den Hisense H49NEC5605 mit HDR für nur 399,99 Euro. Daneben gibt es aber auch TVs von LG im Angebot.

Hisense H49NEC5605 49 Zoll UHD-Fernseher, HDR für 399,99 Euro