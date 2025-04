Monster Hunter Wilds bringt fehlendes Feature zurück, dank dem wir uns für unsere Artian-Waffen endlich nicht mehr schämen brauchen

Dank dieses Features aus Monster Hunter World muss Gemma sich bald auch nicht mehr für ihren einzigen Design-Fehlgriff schämen.

Monster Hunter Wilds kommt bei der Community ziemlich gut an – trotzdem gibt es noch den ein oder anderen Änderungswunsch. Zum Glück hört Capcom zu und hat jetzt verkündet, dass ein Fan-Wunsch zu den Artian-Waffen bald erfüllt wird. Daneben wurden noch ein paar weitere neue Inhalte verraten.

Monster Hunter Wilds lässt uns bald das Aussehen von Waffen ändern

Das erste Title Update für Monster Hunter Wilds steht vor der Tür. Aber auch darüber hinaus erwarten uns in den nächsten Wochen und Monaten noch neue Inhalte. Ein paar davon hat Game Director Yuya Tokuda jetzt in einer Nachricht an alle Spielenden verraten, um 10 Millionen verkaufte Einheiten von Wilds zu feiern. Eines davon ist zwar eigentlich nur eine Quality-of-Life-Verbesserung, aber trotzdem ein großer Wunsch vieler Fans: Transmog für Waffen!

Mit den "Layered Weapons" können wir so das Aussehen einer Waffe anpassen, ohne dass sich etwas an den Werten ändert. Das hatte sich die Community besonders für die Artian-Waffen gewünscht. Das sind zwar die stärksten Waffen im Spiel, aber ihr Look stößt auf wenig Gegenliebe – insbesondere, wenn man sie mit einigen der wirklich coolen Designs anderer Waffen vergleicht.

Wann genau wir Transmog für Waffen bekommen, ist noch nicht bekannt. In der Ankündigung heißt es nur, dass es in einem zukünftigen Update stecken wird.

2:21 Monster Hunter Wilds-Trailer zeigt neuen Hub, schmerzlich vermisstes Feature und neues Monster

Weitere kommende Inhalte für Wilds

Daneben verrät die Nachricht aber auch noch ein paar weitere, zuvor unbekannte Inhalte. So sollen im Title Update 1 und zukünftigen Updates noch folgende Neuerungen und Anpassungen stecken:

Gehärtetes Mizutsune in Title Update 1 (ab JR 41 verfügbar)

in Title Update 1 (ab JR 41 verfügbar) weiteres Update Ende Mai mit Gehärtetem Gore Magala, Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra und Jin Dahaad

mit Gehärtetem Gore Magala, Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra und Jin Dahaad Balance-Anpassungen an den Waffen , möglicher Buff für den Hammer

, möglicher Buff für den Hammer Verdorbener Mantel wird generft, alle anderen Mäntel dafür gebufft

wird generft, alle anderen Mäntel dafür gebufft Verbesserung der Stabilität , besonders auf Steam (reduzierte VRAM-Nutzung, Upgrade für DirectStorage)

, besonders auf Steam (reduzierte VRAM-Nutzung, Upgrade für DirectStorage) diverse QoL-Verbesserungen

Ein genaues Datum für die Anpassungen, die über Title Update 1 hinaus erscheinen, gibt es noch nicht. Hier dürften wir aber in den nächsten Wochen mehr erfahren.

Das erste Title Update erscheint bei uns am 4. April und bringt unter anderem Mizutsune und High Rank-Zoh Shia. Daneben kommt auch endlich eine Versammlungsstätte ins Spiel, die dann auch wieder von Palicos gekochtes Essen serviert. Zusätzlich gibt es ein paar kostenlose Downloads, wie ein neues Outfit für Alma und ein Set mit klassischen Gesten.

Was sagt ihr zu den geplanten Anpassungen? Habt ihr noch große Wünsche für zukünftige Updates offen?