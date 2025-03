Monster Hunter Wilds-Trailer zeigt neuen Hub, schmerzlich vermisstes Feature und neues Monster

Capcom hat das Title Update zu Monster Hunter Wilds, das am 4. April erscheinen wird, in einem Trailer vorgestellt. Unter anderem kommt Mizutsune als neue Monster-Ergänzung dazu, aber auch Zoh Shia ist endlich im High Rank mit dabei. Von der Jagd ausruhen, können wir uns dann auch in einem neuen Hub, der die Palico-Köche zurückbringt. Hinzu kommen neue Aktivitäten, Events und Herausforderungen.