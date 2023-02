Nur bis morgen: 55 Zoll Sony 4K Smart TV mit 120 Hz und HDMI 2.1 günstig im Angebot

Bei Alternate könnt ihr gerade den gut fürs Gaming mit PS5 oder Xbox Series X geeigneten 4K-Fernseher Sony X90S günstig im Angebot bekommen. Für die Version mit 55 Zoll bezahlt ihr jetzt nur noch 799€. Schon mit dem bisherigen Preis von 899€ war Alternate laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter, nun ist der Abstand nochmal deutlich größer geworden. Auch den sehr ähnlichen Sony X90K gibt es gerade nirgendwo auch nur annähernd so günstig. Hier kommt ihr zum Deal:

Das Angebot läuft nur noch bis morgen, sofern es nicht schon vorher ausverkauft ist. Momentan sind laut der Produktseite aber noch mehr als 90 Prozent der Exemplare verfügbar.

Wie gut ist der Sony X90S 4K-TV?

Bild: Der Sony X90S ist ein 2022 erschienener 4K-Fernseher, der an der Grenze von Mittelklasse zu High End angesiedelt ist. Er verfügt über ein kontrastreiches VA-Display mit Full Array Local Dimming. Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln angepasst wird, wodurch Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen besser dargestellt werden können. Außerdem ist die maximale Helligkeit fast dreimal so hoch wie bei Low-Budget-TVs, was wichtig für die Darstellung von HDR ist. Um mit teureren OLED-TVs mitzuhalten, reicht das alles zwar trotzdem nicht, aber der Sony X90S ist zumindest nicht allzu weit davon entfernt.

255 5 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2023 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series

Gaming: Der Sony X90S verfügt über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 auf zwei seiner vier Anschlüsse. Dadurch ist mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming in 4K-Auflösung mit bis zu 120 fps möglich. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Der Fernseher schaltet beim Spielen also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Zum Input Lag fehlen uns leider exakte Daten für dieses Modell, wir gehen aber davon aus, dass er wie beim sehr ähnlichen Sony X90K bei etwa 10 ms mit 120 Hz und 17 bis 18 ms mit 60 Hz liegt.