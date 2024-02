So einen Bagger sucht ihr bei LEGO Technic vergebens: Motorisiert, viele Funktionen und sogar im Angebot!

Sieht kleiner aus, als er wirklich ist. Hier bekommt ihr einen stattlichen Bagger mit jeder Menge Funktionen!

Lego Technic hat seinerzeit Großes geleistet und viele fantastische Sets hervorgebracht, an die man sich noch heute gerne erinnert. Leider ist das Thema bei Lego seit geraumer Zeit auf dem absteigenden Ast und hat nur noch wenige Qualitäten. Inzwischen bieten andere Hersteller wie Mould King Produkte an, die in jeder Hinsicht überlegen sind. Zum Beispiel der Mould King Technik Bagger (13112), der jeden Lego Technic Bagger in den Schatten stellt.

Ein programmierbarer Bagger!

Hohe Teilequalität

Hervorragendes designtes Set

Dank guter Anleitung verständlicher Aufbau

LEGO Technic vs. Mould King Technik - Was ist besser?

Doch zunächst eine kleine Einführung, wer Mould King ist. Der Hersteller ist seit 2012 auf dem Markt der Klemmbausteine und kann mittlerweile locker mit Lego mithalten. Das liegt vor allem daran, dass die Qualität der Steine und Sets mittlerweile auf einem ähnlichen Niveau ist - und das oft zum halben Preis!

Von kleinen Sets für den Schreibtisch bis hin zu riesigen 12.000 Teile-Kolossen wie dem Sternenzerstörer deckt der Hersteller alle Bereiche und Preisklassen ab. Die Technikbausätze sind zwar etwas anspruchsvoller, aber dank der guten Anleitung auch für Kinder ab 8-10 Jahren zu bewältigen. Auch der hier vorgestellte Bagger liegt im mittleren Preissegment und eignet sich daher gut als Geschenk.

Der Bagger von Mould King kann sich, dank starkem Akku, mühelos in alle möglichen Richtungen bewegen.

Ein Bagger, den Baustein-Fans verdient haben

Der erste unbestreitbare Vorteil des Mould King Baggers ist sein Preis. Mit einem Preis-pro-Stein von gerade einmal 5 Cent bietet das Set ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum Vergleich: Bei Lego liegt der Preis pro Stein bei ca. 8 Cent. Bei Lego würde das Set also ca. 150€ kosten, bei Mould King kostet es derzeit im Angebot nur 107,09€!

Beim Bauen macht der große Maßstab viel Spaß. Kein Teil ist zu klein, keines zu groß und am Ende hat man einen richtig realistischen Bagger gebaut, mit dem man auch prima spielen kann!

Es wäre fast eine Verschwendung, diesen Bagger mit all seinen Funktionen nur herumstehen zu lassen. Die große Schaufel des Baggers lässt sich in alle Richtungen bewegen. Der Fahrerstand lässt sich komplett um die eigene Achse drehen und sogar verschieben.

Das alles ist für den Bagger natürlich ein Kinderspiel, dank seines leistungsstarken Motors, der sogar über USB-C aufgeladen werden kann! Ein weiteres nettes Detail sind die vielen kleinen Klappen und Türen, durch die man einen Blick in das detailgetreue Innere werfen kann.

Steuert den Bagger entweder mit der beigelegten Fernbedienung oder per App. In der App könnt ihr den Bagger außerdem noch programmieren.

Aber jetzt fängt der Spaß erst richtig an! Habt ihr euch erst einmal mit allen Funktionen vertraut gemacht, die ihr übrigens per Fernbedienung oder App steuern könnt, könnt ihr noch einen draufsetzen, indem ihr die Funktionen programmiert! So könnt ihr den Bagger quasi automatisieren und stundenlang baggern lassen.

Sichert euch jetzt das Set zum reduzierten Preis, lernt die vielen Funktionen des Baggers kennen und programmiert ihn nach euren Wünschen!