My Hero Academia bekommt neue Anime-Serie: Alles was wir über Vigilante wissen!

In dem Spin-off bekommen wir alte Bekannte in ihrer Blütezeit zu sehen.

Im beliebten Helden-Anime My Hero Academia erleben wir die Abenteuer von Izuku Midoriya, der unter seinem Heldennamen Deku gegen das Böse kämpft. Dank der Macken, die 80 Prozent der Menschheit besitzen, gibt es spannende Kämpfe zu sehen.

Demnächst erhält der Anime seine siebte Staffel. Wie viele Staffeln danach noch folgen werden, ist bislang unklar. Doch für die Zukunft können sich Fans auf eine weitere Anime-Reihe freuen, die als Prequel für My Hero Academia dient.

Vigilante: Das Prequel zu My Hero Academia bekommt Anime-Adaption

Um welches Spin-off geht es? Die Rede ist von Vigilante – My Hero Academia Illegals. Darin spielen nicht Deku und seine Klasse, sondern andere Superhelden die Hauptrolle. Allerdings unterscheiden sie sich etwas vom Cast aus My Hero Academia: Sie sind zwar auch Superhelden, doch sie agieren nicht nach dem Gesetz.

Den Superhelden ist es nämlich nicht erlaubt, ihre Kräfte in der Öffentlichkeit einzusetzen, wenn keine akute Gefahr droht. Doch Protagonist Koichi Haimawari sieht die Regeln nicht ganz so eng und setzt seine Kräfte für gemeinnützige Dinge ein: Alten Menschen über die Straße helfen oder den Müll einsammeln zählen zu seinen täglichen Aufgaben.

Koichi zählt wie andere Superhelden, die das Gesetz missachten und trotzdem Gutes tun, zu den Rächern (Vigilante), die der Manga-Reihe einen Namen gegeben haben. Auch Koichi hat eine Macke: Er kann auf glatten Oberflächen gleiten und so auch mühelos Wände hinaufschlittern. Während des Mangas lernt er noch weitere nützliche Fähigkeiten, die er mit der "Slide and Glide"-Macke ausführen kann.

Wann kommt der Anime? Die Anime-Adaption zu Vigilante befindet sich dem Gerücht zufolge derzeit in Produktion. Wann genau der Anime das Licht der Welt erblicken wird, ist noch nicht bekannt.

Doch bedenkt: Diese Informationen stammen bislang nur von einigen Leakern und wurde noch nicht offiziell bestätigt. Deshalb sollten wir die Anime-Adaption mit Vorsicht genießen und abwarten, ob in der nächsten Zeit eine offizielle Bestätigung kommt.

So hängen Vigilante und My Hero Academia zusammen

Die Geschichte spielt im gleichen Universum wie My Hero Academia. Allerdings ist die Handlung einige Jahren vor den Ereignissen von MHA angesetzt, weshalb Vigilante als Prequel gesehen werden kann.

Vigilante hat außerdem einen anderen Autor und setzt die Zivilisten mehr in den Fokus. Profihelden aus My Hero Academia wie All Might und Shota Aizawa haben ihren Superheldenkittel noch nicht gegen die Tafelkreide getauscht und sind in actionreiche Kämpfe involviert.

Außerdem gibt es neue Superhelden zu sehen, die aus anderen Ländern als Japan stammen. In MHA stand Star and Stripe aus Amerika im Fokus, in Vigilante bekommen wir noch mehr Helden aus dem Ausland zu sehen.

Im Gegensatz zu My Hero Academia ist die Geschichte zu Vigilante bereits abgeschlossen. Wer sich also nicht auf die Anime-Adaption verlassen will, kann die Geschichte bereits jetzt vollständig als Manga nachlesen.

Was würdet ihr von einer Anime-Umsetzung von Vigilante halten? Kanntet ihr den Manga schon?