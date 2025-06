Der nächste große Switch 2-Hit soll bald erscheinen: Chaotisches Actionspiel jetzt schon günstiger im Angebot sichern!

Dieses Switch 2-Exklusivspiel krempelt eine altehrwürdige Reihe kräftig um.

Es ist das zweite große First-Party-Spiel für Nintendo Switch 2 nach Mario Kart World: Bereits am 17. Juli soll Donkey Kong Bananza exklusiv für die neue Konsole erscheinen. Bei Coolblue könnt ihr euch das Actionspiel jetzt schon günstiger sichern. Hier bekommt ihr aktuell rund 11€ Rabatt bei kostenlosem Versand, wenn ihr vorbestellt:

Natürlich könnt ihr auch bei anderen Händlern wie etwa bei Amazon vorbestellen, diese halten sich bislang aber meistens noch an den UVP von 79,99€.

Donkey Kong Bananza ist eine Zerstörungsorgie in 3D!

In den letzten Jahren stand die Donkey Kong-Reihe vor allem für anspruchsvolle 2D-Jump&Runs. Donkey Kong Bananza schlägt jedoch eine völlig andere Richtung ein. Zum einen bekommt ihr hier zum ersten Mal seit N64-Zeiten wieder ein richtiges 3D-Donkey-Kong, zum anderen wird statt auf präzises Springen lieber auf Chaos, Action und Zerstörung gesetzt.

Das auffälligste Feature von Donkey Kong Bananza ist nämlich, dass Donkey Kong auf seiner Suche nach goldenen Bananen so ziemlich alles in den Leveln kaputt schlagen kann. Er kann sogar Gestein aus Felswänden reißen, um es auf Gegner zu werfen, oder sich durch Schläge nach unten in den Erdboden eingraben.

In Donkey Kong Bananza richtet ihr reichlich Chaos an und bringt ganze Berge zum Einsturz.

Unsere Aufgabe ist übrigens, durch verschiedene Schichten zum Kern des Planeten vorzudringen, um der von Void Kong geführten Void Company das Handwerk zu legen. Optisch wird dabei eine Menge Abwechslung geboten, denn jede Schicht hat ihren eigenen Look und lässt euch etwa weite Wald-, Fels- und Schneelandschaften durchqueren. Dabei werdet ihr von dem jungen Mädchen Pauline begleitet, das auf Donkey Kongs Rücken mitreist und ihm durch die Kraft ihres Gesangs besondere Kräfte verleiht.

Beim Leveldesign setzt Donkey Kong Bananza auf eine Mischung aus linearen Abschnitten und weiten, offenen Gebieten, die euch Freiraum zur Erkundung der Planetenschichten lassen und dabei auch deren Bewohner kennenzulernen, bei denen ihr Nebenquests einsammeln könnt. Unterwegs stoßt ihr zudem auf die sogenannten Herausforderungs-Ruinen, die besondere spielerische Ideen bieten. Hier kann Donkey Kong Bananza sogar mal in die traditionelle 2D-Perspektive wechseln.