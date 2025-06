Donkey Kong Bananza für die Switch 2: Release, Preis und alle Infos zum neuen 3D-Donkey Kong

Donkey ist zurück und hat Bock, seine Fäuste einzusetzen.

Auf der Switch 2 landet einige Wochen nach Launch etwas, das nicht nur auf der Vorgängerkonsole komplett gefehlt hat: nämlich ein neues 3D-Donkey Kong-Spiel.

Donkey Kong Bananza heißt der Titel, der frischen Wind in die Reihe bringen will. In diesem affigen Abenteuer erwartet euch richtig viel Zerstörung – aber eins nach dem anderen. Alle wichtigen Informationen haben wir natürlich übersichtlich für euch geordnet.

Hier findet ihr direkt, was euch interessiert:

17:44 Donkey Kong Bananza: Nintendo Direct stellt das neue Switch 2-Spiel ausführlich vor

Autoplay

Letztes Update am 21. Juni: Artikel angepasst mit allen neuen Infos aus der Donkey Kong Bananza-Direct! Wir werden hier alles euch verraten zum Spiel und werden auch auf Sachen eingehen, die Nintendo selbst enthüllt hat. Darunter auch die Identität des seltsamen Steins, der Donkey auf dem Abenteuer begleitet.

Release: Wann erscheint Donkey Kong Bananza?

Der Release-Termin für Donkey Kong Bananza wurde direkt im Switch 2-Showcase verraten: Es ist der 17. Juli. Gleich zum Launch der neuen Nintendo-Konsole könnt ihr euch also noch nicht durch dieses Abenteuer kloppen, aber allzu lange gedulden, müsst ihr euch immerhin auch nicht.

Hier findet ihr eine Liste aller Switch 2-Spiele, die bis Ende 2025 erscheinen:

Plattformen: Auf welcher Konsole könnt ihr Donkey Kong Bananza zocken?

Donkey Kong Bananza erscheint exklusiv für die Switch 2. Eine Version für das Vorgängermodell wird es nicht geben.

Preis: Was kostet Donkey Kong Bananza?

Donkey Kong Bananza wird zu Release in der physischen Version knapp 80 Euro kosten, digital ist es 10 Euro günstiger.

Digital: 69,99 €

Physisch: 79,99 €

Auf den kommenden Seiten erfahrt ihr mehr zum Gameplay von DK Bananza, das mehr bietet, als nur Zerstörung. Wir fassen auch alles bisherige zur Story zusammen, die sehr emotional werden könnte und zeigen euch letztlich auch, was euch die amiibo bringen.

Wie findet ihr DK Bananza bisher?