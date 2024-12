Der Anime von Naruto wurde so stark zensiert, dass Fans der Serie beim Vergleich mit dem Manga darüber geschockt sind

Da waren Fans verwundert.

Die meisten deutschen Anime-Fans, die mit den Serien auf RTL 2 aufgewachsen sind, erinnern sich vermutlich noch an die unglaubliche Zensur des Anime Naruto. Die Anime-Adaption des beliebten Shonen-Mangas von Masashi Kishimoto gehörte schließlich neben Bleach und One Piece zu den “Big Three der goldenen Shonen-Jump-Ära” der Anime-Community, weshalb die starke Zensur einiger Szenen sehr präsent in den Köpfen der Fans blieb.

Rückblickend fällt Naruto-Fans jedoch auf, dass die Anime-Adaption selbst im Vergleich zum Manga an einigen Stellen umgeschrieben oder ebenfalls stark zensiert wurde.

So unterscheidet sich der Anime vom Manga

Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Szene, als Naruto nach dem Kampf von Hinata gegen Neiji eigentlich Hinatas Blut vom Boden wischte, aber wegen der Zensur davon nichts zu sehen war – und der aufstrebende Hokage mehr oder weniger den Boden streichelte. Dies war noch eine der harmlosen Änderungen an der Adaption.

Mehr zum Thema Naruto: Shonen Jump veröffentlicht limitierten Manga über die besondere Technik von Narutos Vater von Myki Trieu

Eine größere Veränderung im Vergleich zum Manga ist zum Beispiel Kimimaros Kekkai Genkais Fähigkeit, seine Knochen nach Belieben manipulieren zu können. Im Manga öffnet sich ein Loch in seiner Schulter und man kann seine Muskeln, Knochen und das Gewebe sehen, bevor er den Knochen herauszieht. Im Anime scheint sich der Knochen dagegen einfach aus der Haut zu formen.

Der Naruto-Fan und X-Nutzer*in @rxmshoku zeigt neben der Anime-Umsetzung von Kimimaros Knochen-Fähigkeit auch weitere Situationen in der Serie, die im Manga brutaler und blutiger waren als in der Serie.

5 Beispiele aus dem Manga im Vergleich zum Anime

Wir haben euch fünf weitere Beispiele aus der Liste zusammengefasst:

Orochimarus Labor

Anime: Orochimaru steht alleine in seinem Labor.

Manga: Orochimarus Labor ist mit Leichen und Menschenexperimenten gefüllt.

Zabusa Kampf gegen Gato

Anime: Gato wird Zabuza von der Brücke gestoßen.

Manga: Zabuza köpft Gato mit einem Hieb.

Shikamarus Illusion in Takuyas Genjutsu

Anime: Shikamarus rechter Arm schmilzt.

Manga: Shikamarus rechter Arm schmilzt bis auf die Knochen.

Gaara tötet Anbu-Einheiten

Anime: Gaara greift sie mit seiner Sandfähigkeit an und begräbt sie.

Manga: Gaara besiegt die Anbu-Einheiten mit seinen Sandfähigkeiten und hinterlässt ein blutiges Massaker.

Naruto gegen Kabuto – Das Kunai

Anime: Das Kunai schneidet Naruto zwischen die Finger

Manga: Das Kunai durchbohrt Narutos Hand

Fans zeigen sich unter dem Beitrag geschockt über das damalige Ausmaß der Zensur

Unter dem X-Beitrag zeigen sich Fans der damaligen Anime-Serie geschockt über die starke Zensur von Naruto. Manche Fans erinnern sich noch an weitere düstere und brutale Momente im Manga, die wir so nicht im Anime gezeigt bekommen haben. Wir haben euch einige der Kommentare übersetzt:

“Ich vergesse immer, wie düster der Manga im Vergleich zum Anime ist. Sogar Jiraiyas Kampf mit Pain war grausamer im Manga.” Von @ParkerGailor13

“Die wollten halt eine PG 13-Serie. [...]” Von @Indianboybeast

“In der Chunin-Prüfung hat Sasuke im Manga dem Klang-Ninja die Arme und Schultern abgetrennt, aber im Anime er ihm die nur gebrochen hat.” Von@ZzzzmilkA

“Der Manga macht die Sache mit den Kindersoldaten wirklich deutlich.” Von @kenshirome84

Hier könnt ihr euch den Anime noch einmal anschauen

Wer die Anime-Serie Naruto sehen möchte, findet sie auf Netflix, Crunchyroll und Prime Video. Der Anime Naruto: Shippuden umfasst 9 Staffeln mit insgesamt 220 Episoden, die jeweils 23 Minuten lang sind. Die komplette Serie ist bei Netflix und Prime Video mit deutscher Synchronisation zu sehen, während bei Crunchyroll nur die japanische Synchronisation verfügbar ist.

Erinnert ihr euch noch an die unglaublich zensierten Momente von Naruto und würdet ihr euch ein Reboot der Serie wünschen, das sich mehr am Original-Manga orientiert?