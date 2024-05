Exklusive Naruto-Figuren sichern! Schnappt euch Naruto und Sasuke in der Jubiläumsedition günstig bei Amazon

Diese beiden Figuren von Naturo und Sasuke könnt ihr jetzt mit der Naruto X Boruto Collector's Edition günstig abstauben.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade die Collector’s Edition zum 2023 erschienenen Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections günstig im Angebot sichern. Diese beinhaltet ein exklusives Figurenset mit Naruto und Sasuke zum 20. Jubiläum der Anime-Serie. Da der Preis um stolze 40 Prozent gesunken ist, ist sie nun sogar für Anime-Fans und Sammler*innen interessant, denen das Spiel gar nicht so wichtig ist.

Das Angebot gilt für alle noch verfügbaren Versionen der Collector’s Edition, also für PS5, PS4 und Xbox. Die Version für Nintendo Switch ist leider bereits ausverkauft.

Was bietet die Collector’s Edition genau?

Die Collector's Edition von Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections hat noch mehr zu bieten als nur die beiden Figuren.

Das Highlight der Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections Collector’s Edition sind natürlich die genannten Figuren. Diese zeigen Naruto und Sasuke in dynamischen Kampfposen und verfügen über eine spezielle, glänzende Oberfläche, die es nur bei dieser Jubiläumsausgabe gibt. Ihr bekommt aber noch mehr, nämlich eine schicke Collector’s Box, das Steelbook, ein Wendecover und natürlich das Spiel selbst.

Was ist Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections?

Das Naruto x Boruto-Spiel bietet im Kern genau das Gameplay, für das die Ultimate Ninja Storm-Reihe schon seit vielen Jahren bekannt ist. Es handelt sich also um ein Fighting Game, in dem die Kämpfe in frei begehbaren 3D-Arenen stattfinden und auf eine spektakuläre Inszenierung ganz wie im Anime-Vorbild setzen.

4:55 Naruto X Boruto - Gameplay-Überblick zum neuen Ultimate Ninja Storm Connections

Gegenüber den Vorgängern zeichnet sich der neue Teil vor allem durch die riesige Auswahl an Charakteren aus. Da diesmal swowohl Figuren aus Naruto Shippuden als auch aus Boruto mit dabei sind, könnt ihr aus 130 Kämpfern wählen. Ihr könnt euch also ziemlich sicher sein, dass auch euer persönlicher Lieblingscharakter spielbar ist.

Wie üblich bei Fighting Games bringen die Multiplayer-Duelle die größte Langzeitmotivation. Daneben gibt es aber auch gleich zwei Story-Modi für den Singleplayer: Der eine handelt von der Rivalität zwischen Naruto und Sasuke und lässt euch viele bekannte Szenen aus dem Anime nachspielen. Der andere erzählt eine komplett neue Geschichte, die sich um Boruto dreht.

