Naruto-Fans sind immer noch sauer auf den Mangaka, weil er den wichtigsten Moment in der Serie ruiniert hat

Es stört viele Fans, dass Naruto nicht selbst am wichtigsten Event seines Lebens teilnehmen konnte.

Wenn wir uns an Naruto erinnern, denken wir vor allem an epische Ninja-Kämpfe, emotionale Momente mit entsprechender musikalischer Untermalung und Narutos Wunsch, von seinem Dorf akzeptiert zu werden. Um Letzteres zu erreichen, will er unbedingt Hokage und damit der Anführer seines Heimatdorfes Konohagakure werden.

Entsprechend besonders ist der Moment, in dem er sein Ziel nach vielen Jahren erreicht. Allerdings sind Fans mit der Art und Weise, wie Narutos Traum schlussendlich in Erfüllung gegangen ist, nach wie vor sehr unzufrieden.

Der Tag an dem Naruto Hokage wurde

Nach vielen, vielen Manga-Kapiteln erreicht Naruto endlich seinen Traum und wird zum Hokage ernannt. Das findet aber nicht mehr im originalen Manga beziehungsweise Anime statt, sondern kommt in einer besonderen OVA-Folge vor, die Teil der DVD zum achten Naruto Shippuden-Film Boruto: Naruto the Movie ist.

Die Spezial-Folge trägt den Titel „Der Tag an dem Naruto Hokage wurde“. Den Boruto-Zuschauer*innen unter euch könnte der folgende Inhalt ebenfalls bekannt vorkommen, da manche Szenen in der 18. Episode des Nachfolge-Animes nochmals übernommen wurden.

Achtung! Es folgen Spoiler zu Narutos Familie und Hokage-Zeremonie!

Inhalt der Folge: Naruto, der mittlerweile Familienvater ist, soll endlich zum Hokage ernannt werden. Als seine Frau Hinata am Tag seiner Zeremonie das Haus verlässt, muss er sich um die beiden gemeinsamen Kinder Boruto und Himawari kümmern.

Den Schlag, den Naruto da gerade einsteckt, bringt ihn zu Boden, sodass er seine eigene Hokage-Zeremonie verpasst.

Allerdings geraten die beiden Geschwister in einen Streit, bei dem Tochter Himawari das Byakugan erweckt – eine uralte Technik, die innerhalb der Familie ihrer Mutter vererbt wird. Als sie damit Boruto angreifen will, schreitet Naruto schlichtend ein und fängt den Angriff ab. Er geht danach jedoch selbst zu Boden.

So kommt es, dass Naruto während seiner eigenen Hokage-Zeremonie ohnmächtig zuhause herumliegt. Vor Ort übernimmt Narutos selbsternannter Lehrling Konohamaru seine Rolle, indem er sich mithilfe eines Verwandlungsjutsus als Naruto ausgibt und an seiner Stelle zum Hokage ernannt wird.

4:00 Von Dragon Ball bis One Piece - Video: Die sechs besten Spiele zu Anime-Serien - Video: Die sechs besten Spiele zu Anime-Serien

Autoplay

Der "falsche" Naruto gefällt vielen Fans nicht

Dass so genau genommen Konohamaru Narutos wirklich wichtigen Moment erlebt, empfinden viele Fans unbefriedigend.

Wenn etwa im Internet nach den schlechtesten Naruto-Momenten gefragt wird, melden sich viele Personen mit der klaren Antwort, dass Narutos verpasste Hokage-Zeremonie bei der Aufzählung mit dabei sein muss.

Für Redditor Motroid127 ist die ganze Szene sogar unverzeihlich, dass Naruto nie wirklich selbst den Hokage-Hut überreicht bekam:

„Das ist es, worauf wir seit der ersten Folge und dem ersten Manga-Kapitel hingearbeitet haben. Warum, glauben sie, sind wir wohl bis zum Ende geblieben? Nur um zu sehen, wie er den Hut nicht bekommt? Es gibt Zeiten, in denen man Witze erzählen sollte, aber nicht, wenn es darum geht, dass Naruto Hokage wird.“

An anderer Stelle auf Reddit geht es User dubiousbutterfly ähnlich:

„Sie haben uns wirklich den schönsten und herzlichsten Moment der Serie weggenommen, nur um ein paar Kinder zu zeigen, die sich danebenbenehmen.“

Es wird also sehr deutlich, dass viele Fans viel lieber den echten Naruto dabei zugesehen hätten, als sein lebenslanger Traum endlich in Erfüllung geht – insbesondere im Hinblick darauf, dass dieser Traum jederzeit präsent im Anime und Manga war.

Immerhin wäre es vergleichsweise ähnlich unbefriedigend, wenn zum Beispiel in One Piece Ruffy endlich zum König der Piraten wird und auf seiner Feier etwas Schlechtes isst, sodass er die ganze Zeit auf der Bordtoilette verbringen muss.

An dieser Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Erinnert ihr euch an diesen Moment aus Naruto und falls ja, wie habt ihr sie erlebt? Was ist für euch der schwächste Moment des Animes oder Mangas?