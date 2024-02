Naughty Dog: Die alte Webseite und das Maskottchen der Last of Us-Macher waren ein absoluter Fiebertraum

Naughty Dog hat nicht nur Crash Bandicoot und The Last of Us, sondern auch Uncharted entwickelt.

Ihr kennt das Entwicklerstudio Naughty Dog wahrscheinlich von seinen Blockbustern wie Uncharted 4 oder The Last of Us 2. Aber es existiert schon richtig lange und hat zu Beginn beispielsweise Titel wie Crash Bandicoot entwickelt. In den wilden 1990er Jahren sahen auch das Maskottchen, beziehungsweise Logo und die Webseite des Studios, noch ganz anders aus. Nicht unbedingt besser – nein, definitiv nicht besser.

So sahen früher Logos und Maskottchen von Naughty Dog aus

Darum geht's: Auf Twitter macht ein nostalgischer Post die Runde, der ein sehr altes Maskottchen des Entwicklerstudios Naughty Dog zeigt. Es handelt sich dabei um besagten ungezogenen Hund, der kein guter Junge, sondern eben das Gegenteil ist. Die Zeichnung allein reicht eigentlich schon aus, um uns Albträume zu bescheren. Es waren wirklich andere Zeiten damals:

Es gibt sogar noch eine andere Version des Hundes, aber ob das jetzt besser oder schlechter ist, können wir auch nicht so recht sagen. Fest steht allerdings, dass kaum jemals etwas so sehr Neunziger geschrien hat wie diese Schriftzüge mit dem zugehörigen Bild des Hunde-Maskottchens von Naughty Dog.

Ein Blick auf Naughty Dogs alte Webseite

Aber es wird noch schlimmer: Im Zusammenhang mit der Erinnerung an das alte Maskottchen legt noch jemand eine Schippe obendrauf, und zwar mit der alten offiziellen Webseite des Entwicklerstudios hinter so renommierten Titeln wie der The Last of Us- und Uncharted-Reihe. Was damals dort auf der Webseite zu lesen war, macht wirklich überdeutlich, wie sich die Zeiten geändert haben – zum Positiven.

Was wir da sehen, ist nämlich nicht weniger als eine Glorifizierung der sogenannten Crunch-Kultur: Hier geht es in erster Linie darum, wie stolz die Menschen bei Naughty Dog darauf sind, unter widrigsten Bedingungen richtig viele Überstunden zu machen und nie Zeit für ihre Liebsten zu haben. Was heute zu recht als höchst problematisch eingestuft wird, wurde damals auf der offiziellen Webseite gefeiert.

"Du musst 24 Stunden am Tag in der Hundehütte sein, total auf Koffein, während du Justins 'who the f*#@ is that'-Musik hörst, zwei Tage von einer Dusche entfernt, mit deiner Ehepartnerin/besseren Hälfte/was auch immer am Telefon über die Definition von 'vernünftigen Arbeitszeiten' streiten, während du JEDEN EINZELNEN TAG Code oder Kunst am laufenden Band produzierst, konsistent, für zwei Jahre am Stück, um den Lifestyle überhaupt verstehen zu können."

Wir sind zugegebenermaßen sehr froh darüber, dass es mittlerweile eben nicht mehr normal ist, so etwas auf der Webseite eines Entwicklerstudios mit stolz geschwellter Brust vor sich her zu tragen. Aber es lässt eben tief blicken, wie so eine problematische Kultur innerhalb der Branche überhaupt entstehen konnte und wie tief so ein Mindset verwurzelt ist.

Kantet ihr die Maskottchen und die alte Webseite von Naughty Dog schon? Fallen euch ähnliche, andere Beispiele ein?