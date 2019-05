Need for Speed-Fans warten weiter auf den nächsten Serienteil für PS4 und Xbox One, der vielleicht noch 2019 erscheint. Auf mobilen Geräten ist das Franchise jedoch quieklebendig. Im neuesten Update von Need for Speed: No Limits präsentiert EDM-DJ Steve Aoki ein neues Karosserie-Kit im Future-Design (via EA).

Damit setzt EA die Kooperation mit dem Musiker fort, nachdem bereits Anfang Mai seine EP "50KI" ins Spiel implementiert wurde. Dazu gab es in verschiedenen Events spezielle Auto-Folien freizuspielen.

Im aktuellen Event tritt Aoki als Charakter in der Spielwelt auf und begleitet euch durch eine Reihe von Aufgaben. Schließt ihr diese ab, bekommt ihr einen exklusiven Neon Future-Sportwagen als Belohnung. Außerdem finden weitere Songs den Künstlers ihren Weg in No Limits.

Neues Karosserie-Kit für den Nissan 240ZG

Das Neon Future-Design ist ein Karosserie-Kit für den Nissan 240ZG. Der futuristische Wagen wird neben der Einbindung ins Spiel auch in zukünftigen Ausgaben des Comics "Neon Future" von Impact Theory auftauchen. EA schreibt dazu:

"Dies ist das erste Mal in der 25-jährigen Geschichte des NFS-Franchises, dass ein Prominenter gemeinsam mit dem Entwicklerteam einen Wagen designt hat. Das Ergebnis ist eine Karosserie, die es in dieser Form im NFS-Universum noch nicht gegeben hat, und die optischen Merkmale der Neon Future-Bewegung verkörpert. "

Need for Speed: No Limits erschien ursprünglich 2015 und ist kostenlos für iOS und Android-Geräte verfügbar. Thematisch orientiert sich der Free2Play-Racer an den Underground-Spielen. Das Neon Future-Update steht ebenfalls gratis für alle Spieler zum Download bereit.

