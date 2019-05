Wir wissen bereits, dass Need for Speed noch in diesem Jahr einen neuen Ableger bekommen wird. In einem aktuellen Quartalsbericht hat EA nun auch angedeutet, worum es dieses Mal thematisch gehen wird.

Die Rennspiel-Reihe wird zwar nur kurz erwähnt, aber es reicht um zu erfahren, was uns ungefähr erwartet:

"Need for Speed kehrt dieses Jahr auf Konsolen und den PC zurück und belebt die Street Racer vs. Cops-Fantasie im Herzen des Franchises wieder."

Welche Sub-Reihe könnte damit gemeint sein?

Damit könnte das nächste Spiel der Reihe erneut in Richtung Need for Speed 3: Hot Pursuit (1998) gehen. Der Fokus auf Verfolgungsjagden zwischen den beiden Parteien war auch Thema in den daran angelehnten Teilen Need for Speed: Hot Pursuit (2010) und Need for Speed: Rivals (2013).

Auch in Need for Speed: Most Wanted (2005) oder Need for Speed: Carbon (2006) nahmen die Ordnungshüter eine wichtige Rolle ein, allerdings stand hier die die Tuning-Szene noch etwas mehr im Mittelpunkt.

Die beliebte Underground-Reihe dürfte hingegen kaum als Vorbild für den neuen Teil dienen. Die originalen Spiele verzichteten auf jeden Polizei-Einsatz und konzentrierten sich vollständig auf Tuning. Lediglich im daran angelehnten Need for Speed (2015) gab es Cops, die allerdings kaum im Fokus standen.

EA erwartet keinen Mega-Hit. Später im Bericht wird erwähnt, dass der Publisher beim kommenden Rennspiel mit in etwa 4 Millionen verkauften Exemplaren rechnet. Das ist ordentlich, für EA-Verhältnisse aber relativ wenig. Die Einschätzung sei allerdings "im Rahmen der vergangenen Performance des Franchises".

Wann erfahren wir mehr? Schon bald findet in Los Angeles die E3 2019 statt. EA ist vom 7. bis 9. Juni mit der eigenen EA Play-Messe dabei. Möglicherweise erfahren wir dann mehr zum neuen Need for Speed.

Was denkt ihr? Was wünscht ihr euch für das neue Need for Speed?