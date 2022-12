Need for Speed Unbound: Schon jetzt 40% günstiger für PS5 und Xbox Series X kaufen

Erst vor zehn Tagen ist der Rennspielhit Need for Speed Unbound mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79,99€ erschienen, jetzt bekommt ihr ihn für PS5 und Xbox Series X bereits 40 Prozent günstiger. Bei MediaMarkt, Saturn und Amazon ist der Preis auf 47,99€ gefallen. Hier geht’s zum Angebot:

Die Händler machen bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch verfügbar sein wird. Bei MediaMarkt und Saturn kommen zum Kaufpreis noch Versandkosten von 2,99€ dazu, sofern ihr das Spiel nicht zu einem Markt in eurer Nähe bestellen und dort selbst abholen könnt.

Wie gut ist Need for Speed Unbound?

3:16 Need for Speed Unbound - Gameplay-Trailer zeigt Rennen in der offenen Welt

Need for Speed Unbound hat uns in unserem GamePro-Test sehr gut gefallen. Gerade in der wichtigsten Disziplin für ein Rennspiel, dem Fahrgefühl, schneidet es gut ab, wobei es sich natürlich wie üblich in der Reihe nicht um eine realistische Simulation, sondern um einen spaßigen Arcade Racer handelt. Wie schon beim Vorgänger Heat ist der Anspruch dennoch etwas höher als in früheren Serienteilen, weil die Gummiband-KI der Vergangenheit angehört.

Für hohe Motivation sorgt das Fortschrittssystem mit seinen zahlreichen Tuning-Möglichkeiten. Auch die Verfolgungsjagden mit der Polizei haben uns prinzipiell ganz gut gefallen, wenngleich die Cops auf den höchsten Fahndungsleveln etwas nervig werden können. Die Story ist hingegen wie üblich nicht das Glanzstück des Spiels. Außerdem ist Need for Speed Unbound nicht der Grafik-Kracher, den man erwarten könnte von einem Titel, der nicht mehr für die alten Konsolen erscheint. Auch der Comic-Stil ist eher Geschmackssache. Mehr erfahrt ihr hier:

41 7 Mehr zum Thema Need for Speed im Test: Unbound kann viel mehr als nur Comic-Effekte