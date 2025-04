"Ich schaffe das alleine nicht" - Attack on Titan-Produzent fleht Netflix an, eine neue Anime-Serie mehr zu bewerben

Moonrise wurde kaum beworben und ging nahezu im Meer voller Anime-Serien dieser Saison unter. (Bild: © Tow Ubukata, WIT Studio / Netflix)

Die aktuelle Anime-Saison ist wie gewohnt vollgepackt mit Newcomern und weiteren Staffeln zu bestehenden Serien. One Piece ist wieder zurück, Fire Force startet in die 3. Season, die erste Folge der Serie des Cowboy Bebop-Produzenten "Lazarus" ist erschienen und noch vieles mehr.

Bei derart vielen Animes müssen die einzelnen Streamingdienste für ihre jeweiligen Serien natürlich auch einiges an Marketing betreiben, damit sie in der Masse nicht untergehen. Ein bestimmter Netflix-Anime ist laut dem Produzenten beim Anbieter zu kurz gekommen, da Moonrise.

Moonrise – Der Anime, den kaum jemand zum Release kennt

Moonrise sicherte sich die Mangaka von Fullmetal Alchemist. (Bild: © Tow Ubukata, WIT Studio / Netflix)

Moonrise ist ein neuer Anime aus dem Hause WIT Studio, das für die Anime-Adaption von Vinland Saga, Attack on Titan und beispielsweise Spy x Family verantwortlich ist. Der Newcomer ist am 10. April 2025 erscheinen, aber Netflix hat ihn kaum beworben.

Seit dem ersten Trailer des Streaminganbieters für den Anime sindbereits zwei Jahre vergangen und vor Release gab es keinen offiziellen zweiten Trailer von Netflix. Am 11. März 2025 meldete sich dann Produzent Kawamura auf X zu Wort und flehte den Streamingdienst geradezu an, den Anime doch besser zu promoten.

"Bitte gebt euch Mühe es [Moonrise, Anmerkung der Redaktion] zu bewerben! Ich schaffe das nicht alleine! Im Ernst! Bitte! Von dem Anime weiß doch kaum jemand , rotes N Unternehmen! Es wird Zeit, dass ihr der Welt eure Macht zeigt!" 頼むから宣伝頑張ってくれー

Der zweite Trailer ist von WIT Studio selbst produziert und nicht von Netflix

Fast zwei Wochen nach Kawamuras öffentlicher Bitte auf X veröffentlichte der japanische Netflix X-Account endlich einen zweiten Trailer zur kommenden Anime-Serie Moonrise.

Allerdings erklärte der Produzent in einem weiteren Beitrag, dass es sich bei dem Video um einen selbst produzierten Trailer von WIT Studio handelte – und nicht um eine Netflix-Produktion.

Es sei das "erste Mal" gewesen, dass WIT Studio sich überhaupt an einen Trailer gewagt habe. Laut Kawamura ist es für Animationsstudios unüblich, sich um die Produktion von Werbematerial zu kümmern. In der Welt von Anime und Manga liegt die Verantwortung eigentlich bei den Verlagen und Streamingdiensten – in diesem Fall also bei Netflix!

Hier könnt ihr euch den besagten Trailer von WIT Studio zu Moonrise anschauen:

Worum geht es in Moonrise überhaupt?

Moonrise ist eine Anime-Serie, die auf einem Roman von Tow Ubukata basiert und von WIT Studio produziert wird. Als Charakter Designer holte sich das Studio Hiromu Arakwa an Bord, die Mangaka hinter dem legendären Manga- und Anime-Hit Fullmetal Alchemist.

Moonrise erzählt die Geschichte eines Rebellen namens Jack, der als Späher/Kundschaftler der Erden-Armee beitritt, um sich an den Mond-Rebellen zu rächen.

Die neue Anime-Serie ist seit dem 10. April 2025 auf Netflix verfügbar und umfasst insgesamt 18 Episoden, die jeweils zwischen 21 und 31 Minuten lang sind. Alle Folgen wurden gleichzeitig am Releasetag veröffentlicht und sind komplett auf Deutsch vertont.

Habt ihr vor dieser News von diesem Anime gehört und welche Serien habt ihr diese Saison auf dem Schirm?