Netflix bekommt jetzt eine der beliebtesten Anime-Serien 2019 und die ist für jeden Dark Fantasy-Fan ein Muss

Emma kann es nicht fassen, was es wirklich bedeutet "adoptiert" zu werden und deckt die grausame Wahrheit in The Promised Neverland auf. (Bild: © Cloverworks)

Netflix hat sich drei weitere Anime-Lizenzen geschnappt und darüber können sich besonders Fantasy- und Isekai-Fans freuen. Nicht nur könnt ihr ab heute die zwei Isekai-Neuzugänge Sword Art Online The Movie: The Ordinal Scale und die erste Staffel von The Rising of the Shield Hero schauen, sondern auch in die düstere erste Staffel von The Promised Neverland eintauchen.

In The Promised Neverland ist Nichts, wie es scheint

The Promised Neverland gehörte mit anderen Animes wie Vinland Saga, Demon Slayer und Mob Psycho zu den beliebtesten Serien 2019. Und das zu Recht, denn der Dark Fantasy-Anime hat mit seiner besonders düsteren Prämisse frischen Wind in das Genre gebracht.

1:25 The Promised Neverland - In diesem Waisenhaus ist nichts, wie es scheint - In diesem Waisenhaus ist nichts, wie es scheint

Aber um was geht’s in The Promised Neverland genau? Die Geschichte spielt in einer fiktiven Zukunft, wo die Hauptfiguren Emma, Norman und Ray in einem Waisenhaus namens “Grace Field House” leben. Aufgezogen und betreut werden die Kinder von einer sogenannten "Mutter", in diesem Fall ist es Mutter Isabella.

Die Kinder sind glücklich und lieben ihre “Mutter” über alles. Es herrscht jedoch das Verbot, das Gelände zu verlassen. Auch müssen sich die Kinder jeden Tag Lerntests wie schriftlichen Fragen und körperlichen Aktivitäten unterziehen, die aber die drei Hauptfiguren mit Leichtigkeit meistern.

Eines Tages wird die 6-jährige Conny adoptiert, vergisst dabei aber ihr Plüschtier. Emma und Norman beschließen, sich aus dem Heim zu schleichen, um Conny ihr vergessenes Plüschtier zu bringen. Dabei machen die beiden eine schreckliche Entdeckung, die alles in ein grausames Licht rückt.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu den ersten Episoden der Serie.

Die Kinder müssen entsetzt feststellen, dass Conny nicht in einer liebevollen Familie lebt, sondern von Monstern gefressen wurde.

Es stellt sich heraus, dass alle Kinder im Heim als hochwertiges Futter oder sogar Delikatesse für die Monster der Außenwelt gezüchtet werden und Mutter Isabella eine Art Aufseherin ist. Sie teilen ihr Wissen mit Ray und zusammen als Trio schmieden sie Pläne, das Heim mit allen anderen Kindern zu verlassen, um dem grauenvollen Schicksal als Monster-Futter zu entkommen.

Hier könnt ihr die drei Anime-Titel anschauen

Die ersten Staffeln von The Promised Neverland und The Rising of the Shield Hero sowie der zweistündige Anime-Film zu Sword Art Online sind ab heute auf Netflix abrufbar. Alle drei Anime-Titel sind sowohl mit deutscher Vertonung oder japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln verfügbar.

Auf Crunchyroll könnt ihr neben der ersten auch die zweite Staffel von The Promised Neverland anschauen, jedoch enthält Staffel 2 nur die japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln. Insgesamt umfassen beide Staffeln zusammen 23 Folgen.



The Rising of the Shield Hero ist ebenfalls auf Crunchyroll erhältlich und umfasst alle drei Staffeln, die komplett auf Deutsch vertont sind. Staffel 1 beinhaltet 23 Folgen, die zweite Staffel 13 Episoden und die dritte Staffel 12 Folgen.

Sword Art Online The Movie: Ordinal Scale ist bei Crunchyroll nur mit deutscher Synchro verfügbar.

Kanntet ihr The Promised Neverland bereits und welchen Streamingdienst bevorzugt ihr?